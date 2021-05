Space Force CO est CANNÉ pour avoir déclaré que le marxisme et la théorie critique de la race décidaient que l’armée était mauvaise – The Right Scoop

Le commandant d’une unité de la Force spatiale spécialisée dans la détection des lancements de missiles balistiques a été relevé de ses fonctions car il ne croit pas que le marxisme et la théorie critique de la race soient des efforts sains à entreprendre par l’armée.

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier était commandant du 11e Escadron d’alerte spatiale. Il a été relevé de ses fonctions hier par le lieutenant-général Stephen Whiting à cause des commentaires qu’il a faits sur un PODCAST critiquant le marxisme et la théorie critique de la race, et ce n’est pas seulement une théorie et non une exagération. C’est explicitement la raison qu’ils ont donnée.

De Military.com:

« Cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast », a déclaré un porte-parole de la Force spatiale dans un courriel. «Lt. Le général Whiting a lancé une enquête dirigée par le commandement sur la question de savoir si ces commentaires constituaient une activité politique partisane interdite. L’affectation temporaire de Lohmeier à la suite de son renvoi n’était pas immédiatement claire.

Il a parlé de son livre auto-publié sur le marxisme envahissant les institutions américaines lors du podcast.

Lohmeier a déclaré à Wood, l’animateur du podcast, que les premiers chapitres de son livre explorent l’histoire et les fondements des États-Unis et comment la théorie critique de la race – une étude de l’impact de la race et du racisme ou de l’impact des structures et institutions du pouvoir social et économique joue un rôle. «L’industrie de la diversité, de l’inclusion et de l’équité et les formations que nous recevons dans l’armée… sont enracinées dans la théorie critique de la race, qui est enracinée dans le marxisme», a déclaré Lohmeier, ajoutant [that] il doit être considéré comme un signe d’avertissement. Dans le segment, Lohmeier a déclaré que son livre n’était pas politique et qu’il était destiné à alerter les lecteurs sur la politisation croissante des forces armées d’aujourd’hui, dont certaines qu’il a dit avoir vues ou expérimentées de première main.

Les extraits de Blaze:

Lohmeier a noté qu’il existe une initiative de diversité qui demande aux membres du service de lire le livre «Alors vous voulez parler de race» par Ijeoma Oluo, qui qualifie les États-Unis de «nation suprémaciste blanche». Lohmeier a affirmé que les jeunes membres du service sont inondés par «un environnement de travail hyperpolitisé où les initiatives de diversité et d’inclusion sont constamment poussées. « De son point de vue en tant que commandant, Lohmeier a déclaré qu’il ne cherchait pas à critiquer un dirigeant en particulier ou à identifier publiquement les troupes dans le livre », a rapporté Military.com. «Plutôt, a-t-il dit, il s’est concentré sur les politiques que les membres du service doivent maintenant respecter pour s’aligner sur certains programmes ‘qui affectent maintenant notre culture.’»

PJ Media souligne que cette invasion, cette intégration omniprésente et rapide de la théorie critique de la race et de l’idéologie marxiste BLM dans toutes les facettes de la vie américaine, a été particulièrement remarquée dans l’armée depuis que Biden a pris ses fonctions.

Le sujet d’une armée «réveillée» a été évoqué à plusieurs reprises au cours des premiers mois de l’administration Biden. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné à la marine de procéder à une démission à l’échelle du service en février pour s’attaquer à ce que l’administration Biden considère comme un «radicalisme» dans les rangs. La formation à laquelle la marine a soumis les marins lors de la démission était ouvertement politique et partisane, selon les marins qui se sont prononcés contre elle.

Et un militaire écrivant pour PJ avait précédemment révélé ceci:

La formation que nous avons reçue ce mois-ci a été précipitée à la suite de l’émeute de Washington, DC. Le cours, qui a été donné dans une présentation PowerPoint, comprenait une diapositive définissant «l’extrémisme». On s’attendrait à une expression large et fourre-tout indiquant clairement que toute activité radicale portant atteinte à notre nation ou encourageant une activité criminelle ne serait pas tolérable. Mais ce serait faux. L’extrémisme était strictement défini comme des croyances «suprémacistes» uniquement. C’est ça. Rien d’autre. Rien sur l’anarchisme, rien sur aucun groupe que l’on pourrait trouver à gauche. Tout le monde dans la salle – de chaque course, d’ailleurs – a eu un silence collectif alors que l’effet effrayant de cette définition clairement biaisée se faisait jour sur notre équipe. Comme l’a dit un membre de notre équipe: «Pourquoi le DoD ne se soucie-t-il que d’un seul type d’extrémisme? Pourquoi refusent-ils de parler d’antifa? Pourquoi est-ce extrémiste d’attaquer un policier du Capitole, mais pas extrémiste d’attaquer un policier de Portland? »

Ils prouvent son point de vue en le déchargeant de ses devoirs. Pensez-vous qu’ils s’en rendent compte?

Et attendez d’entendre parler du pilote faisant l’objet d’une enquête…