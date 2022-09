Space Force a une chanson thème officielle et c’est un ver d’oreille

Pour une raison quelconque, j’ai imaginé le fonctionnaire Force spatiale chanson serait comme le thème de l’émission télévisée Batman des années 1960, mais avec “Batman” remplacé par “Space Force”. J’avais très tort. Mardi, Space Force a dévoilé sa chanson officielleun air patriotique plein de cymbales chatoyantes et de références à l’espace.

La chanson s’appelle Semper Supra d’après la devise de Space Force, qui signifie en latin “toujours au-dessus”. Les membres de la Force spatiale sont appelés gardiens. “Il a été créé pour capturer l’esprit de corps des Gardiens actuels et futurs, et a l’intention de rassembler les militaires en leur donnant un sentiment de fierté”, Space Force a dit dans un rapport.

Les paroles sont brèves : “Nous sommes le puissant œil vigilant/les Gardiens au-delà du bleu/la ligne de front invisible/les combattants courageux et fidèles/atteignant hardiment l’espace/il n’y a pas de limite à notre ciel/montant la garde nuit et jour/nous’ re la Force spatiale d’en haut.”

Space Force, la nouvelle branche de l’armée américaine, a reçu des côtes pour tout, de son nom à son logo et uniformes, souvent avec des fans de science-fiction soulignant des similitudes avec leurs franchises fictives préférées. Il est un peu plus difficile de trouver une référence de science-fiction dans Semper Supra, mais cela vaut peut-être la peine d’écouter à nouveau la chanson thème de Firefly : “Tu ne peux pas me prendre le ciel”.

L’auteur-compositeur-interprète James Teachenor, ancien membre du groupe de l’Air Force à l’Air Force Academy, a été le principal créateur de la chanson. Le tromboniste de la Garde côtière Sean Nelson a travaillé sur l’arrangement en disant : « Au début, ça a commencé avec le chant et le piano. Je me suis familiarisé avec les chansons des autres branches, mais je voulais que celle-ci ait sa propre tournure moderne pour refléter ce que l’espace La force est — moderne, nouvelle et très avancée.”

Le son de la fanfare et l’arrangement choral rappellent les chansons à thème d’autres branches de l’armée américaine. Je ne saisis pas vraiment les éléments modernes de la mélodie, mais c’est maintenant complètement coincé dans ma tête. Au moins, ce n’est pas Baby Shark.