Space Blues s’apprête à défendre le titre de Lennox à Glorious Goodwood | Nouvelles de course

Le vainqueur de l’année dernière Space Blues fait partie des 23 chevaux restants dans les Qatar Lennox Stakes à Goodwood après l’étape de confirmation de six jours.

L’enfant de cinq ans de Charlie Appleby a remporté le très précieux Turf Sprint à Riyad en février, mais est absent depuis qu’il a terminé sans classement dans le Al Quoz Sprint à Meydan en mars.

Appleby a également Creative Force et Glorious Journey dans le groupe deux de sept stades de mardi.

Les deuxième, troisième et quatrième maisons du Lennox il y a 12 mois – Duke Of Hazzard de Paul et Oliver Cole, Escobar de David O’Meara et Safe Voyage de John Quinn – sont également à prévoir.

Aidan O’Brien est représenté par Lope Y Fernandez et Wembley, tandis que Real Appeal de Jessica Harrington est le troisième irlandais possible.

D’autres dans le mélange incluent Chindit de Richard Hannon, Kinross formé par Ralph Beckett et Sacred de l’écurie de William Haggas.

Lusail, entraînée par Hannon, gagnante des Stakes de juillet à Newmarket, est en tête de 11 entrées pour les Group Two Unibet Vintage Stakes.

Le vainqueur des Coventry Stakes d’Andrew Balding, Berkshire Shadow, pourrait mettre son record d’invincibilité en jeu. Eldrickjones de Roger Fell, deuxième à Coventry et cinquième dans les enjeux de juillet, est également dans la liste – tout comme M. McCann de Tom Dascombe, qui a terminé quatrième dans les enjeux superlatifs à Newmarket.

Les deux possibles irlandais – The Acropolis et The Entertainer – proviennent de l’écurie Ballydoyle d’O’Brien.

Johnny Drama, formé à Balding, vainqueur de la John Smith’s Cup à York ce mois-ci, est l’une des 31 inscriptions pour le handicap Unibet « You’re On » Chesterfield Cup – avec le vainqueur de l’année dernière Maydanny, du chantier de Mark Johnston.

Le sprinter à feuilles persistantes de Mick Appleby, Caspian Prince, âgé de 12 ans, pourrait tenter un triplé dans le Back To Goodwood Handicap après des victoires à Beverley et Newcastle lors de ses deux derniers départs.