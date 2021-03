SPAC, le terme d’investissement dont vous ne cesserez pas d’entendre, expliqué

Lucid Motors est l’une des nombreuses entreprises à entrer en bourse en utilisant les SPAC. | David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Six questions sur les SPAC, répondues.

Oubliez la pandémie. Oubliez la récession. Les investisseurs trébuchent sur eux-mêmes pour investir leur argent dans des sociétés qui seront bientôt ouvertes, et ces sociétés sont plus qu’heureuses d’essayer de s’inscrire sur les marchés publics. Et pour ce faire, la plupart ne suivent pas la voie traditionnelle d’une offre publique initiale ou d’une introduction en bourse. Ils recherchent quelque chose de plus rapide: un SPAC.

Le terme SPAC signifie société d’acquisition à usage spécial, qui est essentiellement une pile de liquidités cotée en bourse destinée à acheter une société privée. Les SPAC sont devenus la principale manœuvre par laquelle les entreprises sont cotées en bourse. Certains considèrent ces véhicules comme un moyen intelligent d’investir dans de nouvelles entreprises publiques, tandis que d’autres affirment que l’enthousiasme incontrôlé pour ces produits financiers présente des similitudes avec le boom et l’effondrement du point-com il y a deux décennies. En effet, le mot «bulle» ne cesse de bouillonner autour des SPAC. Et de nouveaux SPAC sortent chaque jour.

Au cours des deux premiers mois de cette année seulement, 189 SPAC ont été cotées sur les principales bourses, selon les données du professeur de l’Université de Floride et expert en introduction en bourse, Jay Ritter. À un rythme annualisé, cela signifierait plus de 1000 SPAC en 2021 – plus d’inscriptions que n’importe quelle année de l’histoire pour les SPAC et les introductions en bourse traditionnelles combinées. Début mars, les SPAC ont levé 64 milliards de dollars, selon la plate-forme des marchés financiers Dealogic, 20 milliards de dollars de moins que leur total record de 2020. Cela signifie d’énormes piles d’argent à investir dans des fusions avec des entreprises privées.

Autrefois un véhicule d’investissement obscur, les SPAC voient l’intérêt des investisseurs de détail: des gens normaux qui n’investissent pas pour gagner leur vie, comme ceux qui négocient sur Robinhood. Ils ont été stimulés par l’ennui pandémique et les contrôles de relance, ainsi que par un certain nombre de SPAC récents et de haut niveau qui se sont comportés de manière inhabituelle, comme DraftKings.

Il y a un certain nombre d’avantages et d’inconvénients à SPACS, et une variété de façons dont le boom de la SPAC pourrait se produire, surtout maintenant que les investisseurs de détail suscitent un intérêt accru. Alors, voici ce que vous devez savoir sur le type de stock le plus en vogue à Wall Street.

Qu’est-ce qu’un SPAC?

Une SPAC est une société écran ouverte dans le but exprès de collecter des fonds pour acheter une ou plusieurs sociétés réelles. Cela rend effectivement la société d’exploitation publique plus rapidement que par le biais d’une introduction en bourse. Un SPAC a deux ans soit pour trouver une entreprise privée avec laquelle fusionner, soit pour restituer l’argent des investisseurs.

Les gens peuvent investir dans les SPAC comme ils le feraient pour n’importe quelle autre action, mais jusqu’à ce qu’elle fusionne avec une autre société, il n’y a aucun moyen de savoir à quel point elle est viable. Et lorsque ces fusions sont annoncées, les entreprises impliquées sont souvent non seulement non rentables, mais souvent même sans revenus. Contrairement aux actions ordinaires, cependant, les gens peuvent sortir de l’accord et racheter une garantie de 10 $ par action avant que la fusion ne soit finalisée, donc s’ils ont payé près de 10 $ par action, ils ont peu à perdre s’ils n’aiment pas la fusion.

Cette année, un certain nombre de SPAC de haut niveau sont devenus publics, y compris Churchill Capital IV, qui a récemment annoncé sa fusion avec Lucid Motors, une entreprise de véhicules électriques qui n’a pas encore fabriqué de véhicule. Le titre s’échangeait jusqu’à 64 $ avant l’annonce prévue et se situe maintenant autour de 24 $, ce qui suggère que les investisseurs ont été déçus par le calendrier de production de Lucid ou par les termes de l’accord.

Qui gagne / perd de l’argent avec les SPAC?

Les SPAC sont créés par un sponsor, souvent un dirigeant de l’industrie, qui investit entre 5 et 10 millions de dollars de son propre argent en échange d’environ 20% des actions de la SPAC, qui détient généralement une participation minoritaire dans la société fusionnée. . Si la SPAC trouve une entreprise avec laquelle fusionner pour un bon prix, le sponsor est susceptible de gagner des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Si la SPAC ne réalise pas une fusion attrayante, le sponsor pourrait perdre son investissement initial.

Pourtant, même si les investisseurs perdent de l’argent, le sponsor peut toujours en gagner beaucoup. Michael Ohlrogge, professeur de droit à l’Université de New York qui étudie les SPAC, a calculé que le sponsor de Clover Health, qui se négociait plus tôt cette semaine sous son prix d’offre initial, gagnait encore environ 150 millions de dollars.

En plus d’avoir la possibilité d’acheter des actions SPAC à 10 $ chacune – et de les revendre à ce prix s’ils n’aiment pas l’entreprise – les premiers investisseurs peuvent également conserver un bon de souscription d’actions, ce qui leur permet d’acheter des actions à un prix fixe. pour les prochaines années. Ohlrogge le compare à des multipropriétés offrant des vols gratuits afin de donner aux gens leur argumentaire de vente, dans l’espoir que ces personnes décideront d’acheter la multipropriété (si elles ne le font pas, elles ont toujours des vols gratuits).

«C’est merveilleux pour les gens qui le font», a-t-il déclaré à Recode. «C’est de l’argent gratuit.»

La situation n’est pas si rose pour les investisseurs de détail réguliers, qui ne peuvent acheter des SPAC que lorsqu’ils arrivent sur les marchés publics, lorsque le prix est généralement supérieur à 10 $. Plus le prix est éloigné de 10 $, plus les investisseurs particuliers risquent de perdre avant même que la fusion ne soit conclue. Par exemple, si vous achetez un SPAC à 15 $ mais que vous n’aimez pas la fusion, vous perdrez 5 $ si vous essayez de le racheter au lieu de conserver l’action. Après les fusions, les SPAC ont historiquement sous-performé.

Quelle est la différence entre une SPAC et une introduction en bourse ordinaire?

Les introductions en bourse et les SPAC sont des moyens pour une entreprise de lever des fonds. Les SPAC sont un moyen plus rapide, mais pas nécessairement moins cher, de devenir public.

Lorsque vous investissez dans une SPAC avant sa fusion avec une société privée, vous investissez essentiellement dans le sponsor de la SPAC, avec la conviction que leur SPAC fera une bonne fusion. Avec une introduction en bourse, vous savez dans quelle société vous investissez. Et dans le cas de Churchill Capital IV, les gens investissaient dans sa société sponsor et son histoire de SPAC performants, ainsi que dans Lucid, dont beaucoup avaient supposé que être la cible.

Les SPAC font également l’objet d’un examen réglementaire moins minutieux que les introductions en bourse.

Une différence fondamentale entre les SPAC et les introductions en bourse est de savoir comment les entreprises impliquées peuvent vendre l’opération à des investisseurs potentiels. En raison d’une faille juridique involontaire, les sponsors de la SPAC – des individus riches, souvent de haut niveau et charismatiques – peuvent faire des promesses au sujet de leurs entreprises sans autant de responsabilité juridique si ces promesses ne se réalisent pas. À leur tour, ces projections optimistes peuvent aider l’entreprise à obtenir des évaluations plus importantes. Les entreprises qui effectuent une introduction en bourse, cependant, sont contraintes par les règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) de faire des réclamations sur la croissance future de leurs entreprises, ce qui les rend «juridiquement vulnérables aux poursuites judiciaires d’une manière que les SPAC ne le sont pas», selon un professeur de droit des affaires à Tulane. Ann Lipton. Il est beaucoup plus facile de vendre aux gens l’idée qu’une entreprise est un bon achat lorsque vous n’êtes pas tenu si ces promesses ne se réalisent pas.

Pourquoi sont-ils si populaires en ce moment?

On a beaucoup écrit sur les SPAC récemment, et leur popularité a engendré plus de popularité. L’année dernière, il y avait quatre fois plus de SPAC que l’année précédente, selon les données de Ritter. Cette année, nous sommes sur la bonne voie pour quatre fois plus que l’an dernier.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-qqJvO »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-qqJvO « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Les SPAC de haut niveau, comme le fabricant de camions électriques Nikola et DraftKings, ont suscité l’intérêt des investisseurs institutionnels et particuliers. Les sponsors SPAC populaires, y compris les premiers dirigeants de Facebook et soi-disant roi des SPAC Chamath Palihapitiya, ainsi qu’une série de soutiens de célébrités, y compris ceux de Jay-Z et Steph Curry, ont rendu l’investissement SPAC encore plus convaincant.

«Les gens sont très attirés par le fait qu’il y a une personne intelligente qui prend des décisions d’investissement en leur nom et qui va leur rapporter beaucoup d’argent», a déclaré Ohlrogge de NYU.

De plus, de nombreux SPAC recherchent des fusions dans des secteurs populaires tels que les véhicules électriques, où les investisseurs espèrent reproduire des gains comme Tesla, dont le cours de l’action a augmenté de plus de 1000% au cours des deux dernières années.

«Je pense que c’est en partie un cas d’investisseurs recherchant des rendements passés», a déclaré Ritter à Recode. «Les derniers mois ont été très bons pour les investisseurs SPAC, et l’argent a tendance à suivre les rendements passés.»

Le marché boursier se porte également bien en ce moment et, comme l’a noté Matt Levine de Bloomberg, les SPAC sont considérés comme un moyen de capitaliser sur les conditions actuelles du marché afin de faire entrer une société en bourse à l’avenir, lorsque les conditions ne seront peut-être pas aussi bonnes.

Quel est le piège?

Si les investisseurs placent leur argent dans des SPAC et conservent ces actions après la fusion, ils perdront probablement plus d’argent, en moyenne, que s’ils investissaient dans des introductions en bourse régulières.

Alors que les SPAC peuvent être une chose sûre pour les investisseurs institutionnels qui sont en mesure d’acheter des actions à 10 $ et de racheter leur argent s’ils n’aiment pas la fusion éventuelle, la proposition de valeur est moins claire pour ceux qui entreront plus tard. Dans une étude portant sur près de 50 fusions de SPAC en 2019 et 2020, Ohlrogge a constaté qu’un an après les fusions, les rendements des SPAC étaient près de 50% inférieurs à ceux d’un panier d’introductions en bourse. Ohlrogge a également constaté qu’environ 97% de ceux qui avaient acheté des SPAC lors de l’introduction en bourse avaient racheté ou vendu leurs actions au moment de la clôture de la fusion.

Que se passe-t-il ensuite?

Les SPAC pourraient être victimes de leur propre popularité.

« Il y a maintenant tellement d’argent à la recherche d’accords, il va être de plus en plus difficile de réaliser des fusions attrayantes », a déclaré Ritter.

Cela pourrait signifier que les sponsors de la SPAC doivent manger leurs investissements s’ils ne trouvent pas une bonne fusion. Si la performance historique de la SPAC est une indication, les investisseurs dans des sociétés qui réalisent des fusions et deviennent publiques ne sont pas nécessairement en sécurité non plus. Même les personnes bénéficiant du boom SPAC sont méfiantes. David Solomon, PDG du grand souscripteur SPAC Goldman Sachs, a déclaré plus tôt cette année que la tendance n’est pas «durable à moyen terme».

Les SPAC peuvent également faire l’objet d’un examen réglementaire plus approfondi, car la SEC examine de plus près leur fonctionnement et leur compréhension par les investisseurs de détail.

Pour l’instant, les SPAC sont dans un espace très animé, mais lorsque le buzz s’arrête, ils risquent de piquer.