Spa Hacienda Xcanatún par Angsana Heritage Collection / Taller Mexicano de Arquitectura

Description textuelle fournie par les architectes. Dans le cadre de l’élaboration globale du Plan Directeur de l’Hacienda Xcanatún par Angsana Heritage Collection, la mission consistait à concevoir un spa pouvant s’inscrire dans le catalogue des commodités complémentaires de l’hôtel et dans le projet immobilier des Villes, actuellement en développement.

Situé au cœur de l’Hacienda Xcanatún, au bord de l’étang principal, le principe de conception était de créer un bâtiment qui interagisse de la manière la plus respectueuse possible avec l’environnement physique et naturel de l’hacienda. Pour ce faire, on a proposé la conception d’un pavillon linéaire fondé sur une fondation horizontale qui génère une échelle humaine et donne de l’intimité au programme concernant les autres zones de l’Hacienda.

Ce pavillon est principalement composé de 4 éléments fondamentaux : La structure métallique qui embrasse et articule tous les éléments du bâtiment – ​​une série de volumes en pierre et chukúm qui abritent le programme du spa. La dalle plate en porte-à-faux assure l’horizontalité, protège de la pluie et du soleil et accompagne les parcours entre les modules et les patios centraux créés entre eux.

Un module cylindrique aveugle qui rompt avec la géométrie simple du projet et vous invite à découvrir l’espace intérieur. Les itinéraires et les finitions visuelles de chaque espace du bâtiment sont fondamentaux pour le concept de conception. Chaque volume, terrasse ou zone de circulation offre des vues sur différents jardins et zones du domaine, en préservant l’intimité grâce à des éléments tels que la végétation endémique et les murs en pierre.

Le pavillon a une superficie totale de 530 m2, répartis dans les différents modules et zones de circulation. Dans le projet, un grand soin a été apporté au choix des matériaux, ceci pour avoir un faible entretien et une relation importante avec les différentes architectures de l’hacienda. L’acier de construction, la pierre de la région, les sols en marbre, le chukum aplati, le bois de la région comme le cèdre et le tzalam, ainsi que différents aluminium et verre ont été principalement utilisés.