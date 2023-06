S&P réduit les prévisions du PIB chinois alors que les appels à la relance s’intensifient

S&P Global a réduit ses prévisions de croissance économique en Chine cette année, soulignant la nature inégale de la reprise post-réouverture du pays qui suscite de plus en plus d’appels à de nouvelles mesures de relance.

S&P s’attend désormais à ce que la Chine enregistre une croissance du PIB de 5,2 % en 2023, en baisse par rapport à une estimation antérieure de 5,5 %. Il s’agissait de la première réduction de ce type par une agence de notation de crédit mondiale cette année et fait suite aux prévisions abaissées de Goldman Sachs et d’autres grandes banques d’investissement.

« Le principal risque de croissance à la baisse de la Chine est que sa reprise s’essouffle dans un contexte de faible confiance des consommateurs et du marché immobilier », a déclaré dimanche S&P dans un communiqué.

La deuxième économie mondiale a ralenti ces derniers mois après avoir repris vie avec la levée de trois années de politiques restrictives zéro-COVID. En mai, l’investissement immobilier a encore chuté, la croissance de la production industrielle et des ventes au détail a dépassé les prévisions, et le chômage des jeunes a atteint un record de 20,8 %.

Les prévisions de croissance du PIB chinois cette année se situent entre 4,4 % et 6,2 %.

S&P a déclaré que les mesures probables pour soutenir l’économie pourraient inclure « l’assouplissement des restrictions d’achat de logements et des exigences de versement initial des hypothèques, l’expansion du crédit et du financement des infrastructures et, peut-être, un soutien fiscal à la consommation ».

Ning Jizhe, un haut responsable économique du principal organe consultatif politique du pays et ancien chef du bureau chinois des statistiques, fait partie des conseillers politiques appelant à la mise en place de mesures de soutien supplémentaires.

« Il vaut mieux introduire des mesures plus tôt que plus tard », a-t-il déclaré lors d’un forum à Pékin dimanche, ajoutant que l’impact des mesures « ne devrait pas être faible ».

La semaine dernière, la Chine a réduit ses principaux critères de prêt, les premières réductions de ce type en 10 mois. Une semaine plus tôt, la Banque populaire de Chine (PBOC) avait abaissé ses taux directeurs à court et moyen terme.

La deuxième économie mondiale déploiera davantage de mesures de relance cette année, ont déclaré des sources impliquées dans les discussions politiques.

La semaine dernière, trois grands journaux d’État sur les valeurs mobilières ont publié des articles en première page citant des économistes disant que la PBOC assouplira probablement davantage la politique monétaire.

Et dimanche, le Global Times, contrôlé par l’État, a brossé un tableau sombre de l’économie, rapportant que de nombreux diplômés se rendent dans des temples pour prier au milieu d’une anxiété croissante à l’idée de trouver un emploi.

Les marchés s’attendent généralement à ce que les politiques de relance soient dévoilées après une réunion régulière du bureau politique du Parti communiste en juillet.

« Le gouvernement autorise davantage d’appels des médias d’État pour préparer l’opinion publique à cette réunion (du bureau politique) et susciter des attentes (pour plus de relance) », a déclaré Nie Wen, économiste basé à Shanghai pour la société d’investissement Hwabao Trust.

Soulignant davantage le pessimisme sur l’économie, les actions de la Chine et de Hong Kong se sont effondrées lundi après les chiffres décevants du tourisme intérieur pour le Festival des bateaux-dragons de trois jours de la semaine dernière, tandis que le yuan s’est également affaibli par rapport au dollar.