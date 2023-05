SP Hinduja, patriarche de l’empire commercial mondial, décède à 87 ans

SP Hinduja, le patriarche de l’une des familles les plus riches de Grande-Bretagne, à la tête d’un empire commercial qui est passé de la boutique de jute de son père à Mumbai à une centrale transnationale dont les avoirs comprennent une partie de l’ancien géant du pétrole Gulf, le constructeur de camions Ashok Leyland et un manoir près du palais de Buckingham , décédé le 17 mai à Londres. Il avait 87 ans.

Une déclaration de la famille a annoncé le décès mais n’a donné aucun détail supplémentaire. M. Hinduja avait été caché du public pendant des années en raison de problèmes de santé liés à la démence.

Sous la direction de M. Hinduja, l’aîné de quatre frères, le groupe Hinduja fonctionnait comme un réseau familial étroitement géré sans actionnaires extérieurs ni divulgations publiques étendues de son portefeuille d’activités, estimé à plus de 15 milliards de dollars. La richesse et l’influence du groupe, cependant, étaient évidentes par les relations très médiatisées forgées par M. Hinduja et sa famille.

Avant de déménager en Grande-Bretagne dans les années 1970, M. Hinduja, largement connu sous le nom de SP, a noué des liens avec le shah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, avec des entreprises qui comprenaient le doublage de films de Bollywood en farsi. Aux États-Unis, M. Hinduja a embauché des conseillers tels que Ted Sorensen, l’ancien rédacteur de discours du président John F. Kennedy.

Il a construit des alliances dans La Grande-Bretagne avec des premiers ministres, des ambassadeurs et des envoyés commerciaux. Il a également été invité occasionnellement à des banquets organisés par la reine Elizabeth II en signe de bon voisinage. (M. Hinduja, un végétarien, a apporté sa propre nourriture faite selon ses spécifications strictes.) Il a fait ses quelques apparitions publiques lors d’événements destinés à redorer son blason philanthropique : bourses d’études, construction d’un temple hindou en Angleterre et ouverture en 1999 de l’Hinduja « Spirit Zone » financée par le Groupe au Millennium Dome de Greenwich.

« Le mot ‘mystérieux’ semble toujours aller avec le nom Hinduja », a déclaré M. Hinduja au Daily Express britannique en 1999. « Pourquoi ? Parce que nous sommes une entreprise privée. Nous n’avons pas besoin d’une grande notoriété.

Pourtant, l’image publique soigneusement entretenue de M. Hinduja a parfois été ébranlée par des enquêtes sur des allégations de trafic d’influence. M. Hinduja et ses frères ont fait l’objet d’un examen minutieux par les autorités indiennes après des rapports affirmant que des pots-de-vin avaient été versés dans le cadre d’une vente d’armes de 1,3 milliard de dollars par le fabricant d’armes suédois Bofors en 1986. La famille Hinduja a été blanchie de tout acte répréhensible en 2005 par un tribunal de New Delhi.

M. Hinduja a également été au centre d’une tempête politique en Grande-Bretagne à propos de sa demande de citoyenneté. Un membre du Cabinet, Peter Mandelson, a démissionné en 2001 après avoir révélé qu’il avait téléphoné au plus haut responsable de l’immigration en 1998 au sujet de la demande de M. Hinduja. Les détracteurs de Mandelson ont soutenu qu’il faisait une faveur politique après la promesse de M. Hinduja d’aider avec le Millennium Dome.

Une enquête indépendante n’a trouvé aucune preuve d’actes inappropriés de Mandelson ou d’autres. M. Hinduja, qui a reçu son passeport en mars 1999, a organisé une fête somptueuse en novembre avec sa famille pour le festival hindou Diwali. Sur la liste des invités figuraient le Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse, Cherie.

La famille Hinduja était en tête de la «liste des riches» britanniques en 2022 avec une richesse estimée à 28,4 milliards de livres, soit environ 35 milliards de dollars. Ce total, compilé par le Sunday Times, comprenait la valeur des biens immobiliers britanniques. Leur plus grand trophée est le centre londonien de la famille, 13-16 Carlton House Terrace, quatre maisons de ville du XVIIIe siècle reliées sur un site qui abritait autrefois le roi George IV avant qu’il ne monte sur le trône en 1820.

La liste Forbes a récemment évalué la valeur du réseau d’entreprises familiales Hinduja à environ 15,2 milliards de dollars, qui comprend les soins de santé, l’énergie et les services bancaires en Suisse et en Inde. Parmi ses acquisitions phares aux États-Unis figuraient l’achat en 1984 d’une partie de l’ancien conglomérat Gulf Oil à Chevron et un accord en 2012 pour Houghton International, un fabricant de fluides pour le travail des métaux et d’autres produits chimiques.

En 1987, M. Hinduja a dirigé les efforts pour prendre le contrôle d’Ashok Leyland, qui comprenait des restes du défunt constructeur automobile britannique British Leyland.

La famille avait longtemps proclamé que sa fortune était partagée également par tous. « Il n’y a pas de » ceci est à moi, ceci est à vous « », a déclaré M. Hinduja en 1996. « Nous avons gardé un chat. »

Cette prétendue unité a été déchirée lorsque la santé de M. Hinduja a décliné. Ses trois frères ont contesté en justice la revendication de propriété exclusive de M. Hinduja sur SP Hinduja Banque Privée, basée à Genève. La poursuite cite une lettre de 2014, signée par M. Hinduja et ses frères, réaffirmant le mantra familial de la copropriété de tous les actifs.

La fille de M. Hinduja, Vinoo Hinduja, a rétorqué que la lettre n’avait aucune autorité légale. Dans un communiqué, les trois frères – Gopichand, Prakash et Ashok – ont déclaré qu’ils avaient l’intention de se battre pour la propriété partagée, qu’ils ont qualifiée de « valeurs familiales chères ».

Srichand Parmanand Hinduja est né le 28 novembre 1935 à Karachi dans l’actuel Pakistan, mais faisait alors partie du sous-continent britannique. Son père avait commencé avec un magasin à Mumbai vendant du jute et des textiles, puis s’était étendu à l’Iran, faisant le commerce de nourriture, d’épices et d’autres produits indiens.

M. Hinduja a étudié à Mumbai, obtenant son diplôme au RD National College en 1952, après la fin de la domination britannique et la partition de 1947 qui a créé le Pakistan et l’Inde postcoloniale. « J’ai vécu la perte de ma patrie », a-t-il déclaré.

Il a rejoint l’entreprise de son père en Iran, aidant à obtenir la licence unique pour importer des films de Bollywood et les doubler en farsi. Peu de temps après la mort de leur père en 1971, M. Hinduja et ses frères ont gagné l’admiration du shah d’Iran en organisant des convois transportant des pommes de terre et des oignons lors d’une pénurie alimentaire. Le Pakistan n’a pas autorisé les conducteurs indiens à entrer. Les frères Hinduja ont recruté des Sud-Coréens et d’autres pour conduire les camions.

M. Hinduja et ses frères « avaient acquis la réputation de faire avancer les choses difficiles et de trouver des solutions là où d’autres se sont creusé la tête », a écrit Dean Nelson, un ancien correspondant britannique à l’étranger, dans son livre de 2017, « Jugaad Yatra : Exploring the Indian Art of Résolution de problème. »

M. Hinduja a déménagé en Grande-Bretagne au milieu de la révolution islamique de 1979 qui a renversé le shah.

L’épouse de M. Hinduja, Madhu Srichand Hinduja, est décédée en janvier. En plus de ses trois frères, les survivants incluent les filles Vinoo et Shanu. Son fils, Dharam, est mort en 1992 après s’être immolé par le feu dans une chambre louée à Maurice, où il séjournait avec sa femme. Les médias britanniques ont rapporté qu’il s’était enfui avec Ninotchka Sargon, une Australienne, après que la famille eut arrangé un autre mariage. Sargon a été aspergée d’essence à briquet par son mari mais a réussi à s’échapper, selon les rapports de police.