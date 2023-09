Soyouz russe avec 2 cosmonautes et un astronaute américain amarré à la Station spatiale internationale | Actualités spatiales

Deux cosmonautes russes et un astronaute américain se sont amarrés à la Station spatiale internationale (ISS) après avoir décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, dans un contexte de tensions vives entre Moscou et Washington à propos de l’invasion de l’Ukraine.

L’agence spatiale russe Roscosmos a déclaré que les cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai Chub et l’astronaute américain de la NASA Loral O’Hara avaient décollé vendredi à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-24.

L’équipage s’est amarré à l’ISS trois heures plus tard, à 18h53 GMT, a indiqué l’agence spatiale russe.

À la station orbitale, le trio rejoindra l’équipage composé de trois Russes, deux Américains et un Japonais, ainsi qu’un représentant de l’Agence spatiale européenne.

L’ISS reste un lieu rare de coopération entre les États-Unis et la Russie, dont les liens se sont rompus après le déclenchement de l’offensive de Moscou en Ukraine l’année dernière.

Le Russe Kononenko a fait allusion aux tensions géopolitiques tendues lors d’une conférence de presse avant le vol jeudi, affirmant que « contrairement à ce qui se passe sur Terre », les cosmonautes et les astronautes prenaient soin les uns des autres dans l’espace.

« Nous nous entendons là-bas, nous nous comprenons et nous sommes très sensibles à nos relations », a-t-il déclaré. « Nous prenons toujours soin les uns des autres. »

La chaîne américaine O’Hara a salué « l’héritage » de la station et a déclaré qu’elle avait permis de rapprocher les pays.

L’écoutille du vaisseau spatial Soyouz s’est ouverte aujourd’hui à 17 h 16 HE, portant la population de la station spatiale à 10 moins de six heures après le lancement du vaisseau spatial depuis le Kazakhstan. https://t.co/nIVdAprSJF – Station spatiale internationale (@Space_Station) 15 septembre 2023

« L’arrivée de trois nouveaux membres d’équipage s’ajoutant aux sept personnes déjà à bord pour l’Expédition 69 augmente temporairement la population de la station à 10 », a déclaré la NASA après l’amarrage du Soyouz à l’ISS.

Kononenko, 59 ans, et Chub, 39 ans, devraient passer un an à bord de l’ISS, tandis qu’O’Hara, 40 ans, passera six mois à bord. C’était la première mission dans l’espace d’O’Hara et Chub.

Le commandant de mission Kononenko en est à son cinquième voyage vers la station spatiale en orbite.

À la fin de son séjour d’un an, Kononenko établira un nouveau record du temps passé dans l’espace, plus de mille jours.

Chub a déclaré que voyager dans l’espace était son « rêve d’enfance » et qu’il avait consacré « toute sa vie » à atteindre cet objectif.

Le lancement de vendredi était le premier effectué par la Russie depuis la perte le mois dernier du module russe Luna-25, qui s’est écrasé sur la surface de la Lune après un incident lors des manœuvres préalables à l’atterrissage, ce qui a été un énorme embarras pour Moscou.

La mission Luna-25 était censée marquer le retour de la Russie à l’exploration indépendante de la Lune face aux problèmes financiers et aux scandales de corruption, ainsi qu’à son isolement croissant de l’Occident au milieu de sa guerre contre l’Ukraine.

Moscou a posé pour la dernière fois une sonde sur la Lune en 1976, avant d’abandonner l’exploration lunaire au profit de missions vers Vénus et de la construction de la station spatiale Mir.