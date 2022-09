Soyons « réalistes » : Trudeau, Poilievre et le grand débat sur ce qui compte

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Il est possible de faire trop de cas de la première confrontation face à face entre Pierre Poilievre en tant que chef de l’opposition et le premier ministre Justin Trudeau. Mais il y a eu une phrase échangée entre les deux jeudi après-midi – un mot, vraiment – ​​qui pourrait définir cette prochaine période de la politique canadienne.

“De ce côté-ci de l’allée”, a déclaré Trudeau, terminant sa cinquième et dernière réponse à Poilievre, “nous allons rester concentrés sur l’aide réelle aux Canadiens”.

Il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’une ligne que Trudeau a inventée sur-le-champ ou d’un message que les libéraux s’attendent à répéter jusqu’à la nausée dans les mois à venir. Mais les trois prochaines années pourraient présenter un grand débat sur qui a les “vraies” solutions – et à quels “vrais” problèmes.

L’attention suscitée par l’échange de jeudi n’était pas injustifiée. Vous auriez également du mal à trouver quelqu’un qui se souvienne de quoi que ce soit des premiers affrontements entre, disons, Stéphane Dion et Stephen Harper, ou Andrew Scheer et Trudeau. Poilievre et Trudeau se reverront de nombreuses fois et de nombreux autres problèmes surgiront avant les prochaines élections.

Pourtant, il y avait beaucoup à mâcher dans les dix minutes que le premier ministre et le nouveau chef de la loyale opposition de Sa Majesté ont partagées jeudi.

Cryptomonnaies et taxes carbone

Le pari initial de Poilievre consistait à se moquer du fait que Trudeau était à l’extérieur du pays mardi et mercredi. Châtier le Premier ministre pour avoir assisté aux funérailles de la reine et à l’Assemblée générale des Nations Unies peut sembler un choix étrange – à moins que, comme pour les réunions du Forum économique mondial, de tels voyages ne soient interdits sous un gouvernement Poilievre. Mais c’est un signe du niveau de contrôle que Poilievre a l’intention d’appliquer à Trudeau.

Pour sa part, Trudeau n’a répondu qu’à deux réponses et demie avant de rappeler à la Chambre des communes comment le nouveau chef conservateur a présenté les crypto-monnaies comme un moyen de “se retirer de l’inflation” – et combien les auditeurs de Poilievre auraient pu perdre après le Le marché de la cryptographie s’est écrasé ce printemps. Les libéraux vous en diront presque certainement plus sur ce.

Poilievre a manifestement cessé de parler de bitcoin et autres depuis que le marché a tourné au vinaigre. La semaine dernière, il s’est principalement concentré sur des choses moins éphémères, comme les cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada et la taxe fédérale sur le carbone. Poilievre a déjà dit qu’il éliminerait le prix du carbone et demande maintenant au gouvernement d’annuler une augmentation prévue des paiements de l’AE et du RPC.

Compte tenu du taux d’inflation actuel, ces objectifs pourraient être tentants, ce qui pourrait faire économiser quelques dollars aux Canadiens à court terme. Mais l’élimination de la taxe sur le carbone signifierait nécessairement une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et le gel des cotisations à l’AE et au RPC ne seraient pas des actions sans conséquence .

Ces libéraux semblent rarement consacrer beaucoup d’efforts à la période des questions, mais la présence de Poilievre et son intérêt pour l’assurance-emploi les ont incités à découvrir où étaient les cotisations lorsque Poilievre était dans le cabinet de Stephen Harper. Trudeau était heureux de souligner que les primes étaient alors plus élevées, d’au moins une mesure.

Mais le premier ministre tenait particulièrement à inciter Poilievre à dire si les conservateurs soutiendraient une législation gouvernementale visant à augmenter le remboursement de la TPS, à fournir un soutien supplémentaire aux locataires et à offrir un nouveau financement pour les soins dentaires.

Avec le contrôle du programme législatif, les libéraux pourront imposer de tels choix aux conservateurs. Mais alors, bien sûr, il appartiendra toujours aux électeurs de juger de l’impact et de l’utilité de ces actions libérales.

REGARDER | Les banques alimentaires signalent une augmentation de la demande : Les banques alimentaires signalent une augmentation de la demande dans un contexte de coût de la vie élevé Les banques alimentaires de Toronto et d’Ottawa signalent des visites record en août, car les prix élevés des aliments obligent les Canadiens à faire des choix difficiles, en sautant parfois des repas.

Il y a un certain nombre de vrais problèmes à traiter en ce moment, des problèmes très ressentis, du stress causé par le coût de l’épicerie à l’insécurité causée par la course à la lutte contre le changement climatique. Et il y a des différences très réelles entre la façon dont Trudeau et Poilievre disent vouloir aborder ces problèmes.

L’utilisation par Trudeau de “réel” jeudi suggère qu’il croit que ses solutions sont plus crédibles que ce que Poilievre a proposé – tout comme, il y a sept ans, sa promesse de “ vrai changement » visait à suggérer que son gouvernement marquerait un changement plus radical par rapport au gouvernement Harper que celui dirigé par Tom Mulcair.

Trudeau a eu du mal à divers moments au cours des sept dernières années à faire valoir qu’il a tenu parole et que les programmes et les dépenses de son gouvernement font des différences tangibles dans la vie des Canadiens. Il a maintenant jusqu’à trois ans pour démontrer que ses solutions sont les plus « réelles » proposées.

Quoi que d’autre puisse entraver les espoirs de réélection du gouvernement libéral, son destin pourrait dépendre de la preuve qu’il a de vraies réponses aux vrais problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens et aux vraies questions que les Canadiens ont sur l’avenir.

Et si les actions des libéraux ne semblent pas avoir d’impact réel, Trudeau ne devrait pas être surpris si les électeurs commencent à chercher ailleurs – et à des réponses très différentes.