Soyons honnêtes, Harris a balayé Trump — RT World News

Le premier débat entre les candidats à la présidentielle américaine Donald Trump et Kamala Harris n’a peut-être pas été un moment de vérité, mais il a donné le ton pour le reste de la campagne.

La principale conclusion est que Harris, initialement considérée comme une polémiste faible et qui avait déjà été la cible d’une avalanche d’évaluations désobligeantes de la part de son adversaire, a réussi à faire bien plus que simplement « ne pas échouer ». Sans une ombre de timidité et un sourire aux lèvres, elle a à plusieurs reprises mis la balle dans le camp de son adversaire plus expérimenté, qui a déjà occupé le fauteuil présidentiel et a traversé tous les défis de la politique américaine.

Trump ne s’attendait manifestement pas à ce tournant des événements et n’y était pas préparé. Après avoir pris plaisir à argumenter sur les capacités mentales prétendument faibles du « substitut de Biden », il n’a pas trouvé le moyen de prouver ce dont il avait toujours été profondément convaincu : la stupidité apparemment évidente et impénétrable du candidat du Parti démocrate.

Cependant, les commentaires post-débat – qui ont attribué la victoire à Harris – n’ont toujours pas vraiment saisi l’importance de ce qui s’est passé.















Il serait plus exact de dire que ce n’est pas une Harris plus intelligente et plus informée qui a vaincu Trump. C’est la technologie politique qui l’a emporté.

Le débat était inhabituel dans la mesure où il ressemblait à une compétition entre deux athlètes qui avaient auparavant concouru dans des sports différents, mais qui se disputaient désormais le titre de meilleur adversaire. Si Trump peut être considéré comme un homme politique établi – qui a dirigé son propre spectacle depuis le début et s’est constamment opposé au courant dominant américain en construisant sa propre plate-forme de nationalisme américain et d’isolationnisme – Harris ne peut pas encore être qualifié de politicien de haut rang.

Contrainte de se lancer dans la course après l’éviction de Joe Biden par les démocrates, la vice-présidente en exercice a fini par endosser un rôle qui ne lui appartenait pas. Elle n’est pas encore un produit fini, mais elle est désormais une opératrice plus efficace. Si vous voulez, c’est une poule mouillée politique qui est maintenant nourrie à la hâte aux hormones – sous forme de puissantes perfusions provenant de donateurs démocrates.

Harris nous a montré que tous les efforts et les investissements qu’elle a faits n’ont pas été vains. Après avoir accusé Trump de ne pas avoir de programme économique (alors que l’économie a toujours été le point fort des républicains), la jeune candidate a réussi, si vous me permettez le jeu de mots, à voler le principal atout de son rival. Et c’est maintenant à l’ex-président de convaincre les électeurs que ce n’est pas lui qui ne comprend pas l’économie, mais son adversaire.

Bien sûr, Trump a déjà dit qu’il était « moins enclin » d’avoir un autre débat en direct avec Harris après la défaite de cette semaine.

Qui aurait cru que cela se passerait ainsi ?

Le débat n’a pas permis de répondre aux questions les plus importantes sur la direction que prendront les Etats-Unis après les élections de novembre et sur le type de leadership qui émergera de Washington. Dans l’ensemble, il ne s’agissait pas d’une partie d’échecs complexe ; au contraire, toutes les pièces ont été balayées de l’échiquier. Le débat n’avait pas grand intérêt, mais il y avait beaucoup de Kamala, qui a finalement consolidé son avance dans la course.

Cet article a été publié pour la première fois par Kommersantet a été traduit et édité par l’équipe RT.