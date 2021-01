Quelle oasis dans la journée! Ce moment inestimable lorsque vous vous asseyez avec les pages de puzzle, prenez un stylo et commencez à remplir votre casse-tête préféré.

Pour moi, ce sont les mots croisés. J’adorerais vous dire que je parcours les indices comme un automate à croquer les mots, mais mes collègues de Countdown hurleraient de dérision.

La vérité est que je suis plus un résolveur acharné – je mets mes dents dans un indice et je le mâche. Je rumine. Je réfléchis. Je vais poser le papier, commencer à préparer un déjeuner, avec l’indice qui tourne toujours dans mon esprit.

Et le plus souvent, la réponse me viendra lorsque j’aurai presque abandonné. Mais je trouve cela terriblement satisfaisant.

Je me sens démesurément satisfait de moi alors que j’écris le dernier mot sur la grille, rassuré d’une petite manière que tout va bien se passer. Et si nous avons tous besoin d’une chose en ce moment, c’est certainement rassurant.

C’est pourquoi je suis si ravi d’annoncer qu’à partir de lundi, le Mail doublera ce qui est déjà la plus grande et la plus divertissante collection d’énigmes que vous trouverez.

Et il y aura quelque chose pour absorber chaque démon de puzzle. Je suis traditionaliste, alors je me tourne vers les mots croisés de connaissances générales, le quiz principal et le quiz rapide.

Je suis plein d’admiration pour les amis et la famille qui peuvent maîtriser les merveilleux défis du Japon – il y a trois niveaux de Sudoku (plus Killer Sudoku, Fiendish Sudoku, Sudoku X et Mini Suduko X), Kurosu, Futoshiki, Hidato, Kakuro, KenKen, Suguru et Suko. Peu importe de les résoudre, cela me fait tourner la tête en les épelant.

C’est toujours amusant d’en essayer un nouveau, surtout lorsque vous découvrez qu’ils ne sont pas aussi intimidants qu’ils en ont l’air. Train Tracks est assez addictif, et Zygolex est une version complètement nouvelle des mots croisés quickie.

Et à partir de lundi, il y aura encore plus de façons de vous étonner, avec l’ajout de mon favori d’enfance, les cuirassés, et les nonograms inventifs.

Si vous n’avez pas encore découvert tout cela, je vous exhorte à être aventureux. Vous ne le regretterez pas.

Je pense qu’il existe de plus en plus de preuves pour soutenir la théorie selon laquelle l’exercice mental régulier a de nombreux avantages pour la santé, non seulement pour maintenir la matière grise, mais aussi pour le bien-être physique général.

Je ne suis pas un neuroscientifique, donc je dois prendre cette sagesse sur la confiance, mais je suis fermement convaincu que les énigmes sont particulièrement utiles en période de stress – et la science médicale est d’accord. Un ami médecin m’a assuré que les quiz de toutes sortes, tels que Countdown et les teasers du Mail, sont le meilleur antidote au blues de verrouillage. C’est parce qu’ils offrent une routine ainsi qu’une distraction divertissante.

Ma belle-soeur Sarah, par exemple, dit qu’un bon puzzle est presque un rituel pour elle, quelques minutes de calme garanties pendant les jours les plus chargés.

Son partenaire, Malcolm, est un maestro de mots croisés qui travaille souvent sur les indices cryptiques presque dès son réveil. C’est plus important qu’une tasse de thé le matin pour faire fonctionner son cerveau, dit-il.

J’ai demandé à Sarah ce que les énigmes attiraient pour elle et elle a dit: « C’est très simple – ils sont relaxants, ils sont apaisants, compétitifs si vous jouez avec un partenaire ou un autre membre de la famille, ils sont intellectuellement stimulants et ils font partie de la structure de la journée ».

Les concurrents que je rencontre sur Countdown prouvent certainement l’idée que l’intelligence augmente lorsque le cerveau est constamment mis au défi. Je suis impressionné par leur intelligence et leur agilité mentale.

Certains d’entre eux créent des combinaisons à partir des lettres aléatoires pour créer des mots que même notre génie du dictionnaire Susie Dent ne connaît pas.

Mais surtout, quand je m’installe pour m’attaquer à un casse-tête, je sais que je vais pouvoir me reposer des angoisses de la journée.

Le journal télévisé est éteint et je ne regarde pas les gros titres. Nous avons tous trop de choses à nous préoccuper pendant le verrouillage, et chacun de nous mérite une pause.

Accordez-vous cette détente, concentrez-vous sur un indice ou un nombre et laissez tout le reste s’éloigner. Votre cerveau en bénéficiera, tout comme votre santé mentale.

À l’heure actuelle, ce dont le monde a besoin plus que tout, c’est SPUZLEZ (anagramme, sept lettres).

Étape par étape, comment affronter l’un de nos nouveaux puzzles addictifs

Nonogramme

Dans ces puzzles de logique d’image – qui commencent dans le retrait de huit pages de lundi – ombrage en carrés pour révéler l’image cachée. Les nombres le long de la ligne du bas et de la colonne la plus à droite vous indiqueront combien de carrés consécutifs vous devez remplir dans cette ligne ou cette colonne. Voici un exemple:

Étape 1: Regardez à droite de la grille – les nombres décrivent le nombre de carrés à ombrer, de gauche à droite.

Par exemple, 3,3 signifie qu’il y aura deux blocs de trois carrés ombrés dans cette ligne, et les blocs seront séparés par au moins un carré vide.

En bas, 5,1,4 signifie qu’il y aura trois blocs dans cette colonne de cinq, un et quatre carrés ombrés respectivement.

Étape 2: Commencez par les gros chiffres. Le 8 est notre plus grand ici, et le bloc de huit carrés ombrés doit être au milieu, car 0 est donné comme indice pour la première et la dernière colonne.

Prenez note des cases qui restent vides – il peut être utile de les marquer avec des croix et cela vous montrera comment procéder.

Vous pouvez maintenant ombrer les carrés des deux colonnes avec 4 donnés à titre indicatif. Ces blocs de carrés ombrés sont les seuls trouvés dans leurs colonnes, ils doivent donc former un lien avec les huit carrés ombrés qui ont déjà été remplis, et nous connaissons maintenant leur position car ils sont ourlés en dessous par des carrés blancs marqués de croix .

Étape 3: Essayez de gérer les grands nombres et tout ce que vous trouvez par un processus d’élimination. Le bloc de six carrés ombrés sur la rangée du bas est maintenant forcé en raison des croix produites par l’étape précédente. Il y a déjà deux carrés ombrés dans la ligne avec l’indice 3,3, nous pouvons donc déduire les carrés ombragés finaux pour chacun de ces blocs.

Étape 4: Les prochains grands nombres viennent dans les colonnes avec les indices donnés de 7,2. Vous pouvez remplir les blocs de deux en bas en raison de l’achèvement des carrés ombrés dans la dernière rangée. Dans chaque colonne, le bloc de sept doit relier les deux carrés supérieurs ombrés – ces deux carrés ombrés ne peuvent pas exister séparément car seuls deux nombres d’indices sont donnés pour ces colonnes (7,2). Plus vous avancez dans un nonogramme, plus vous avez d’indices – quelle est l’image? Un nez et une bouche, peut-être?

À partir d’aujourd’hui, jouez à notre Trivia Chase de 64000 £

Notre nouvelle compétition brillante est amusante pour toute la famille.

Donc, si vous aimez une énigme ou que vous ne pouvez pas résister à un teaser époustouflant, ne manquez pas notre fabuleux nouveau jeu Trivia Chase à 64000 £, qui commence dans le Mail aujourd’hui.

Après les irrésistibles Daily Mail Treasure Hunts, auxquels 250 000 lecteurs ont participé l’été dernier, notre Trivia Chase est plus grand et meilleur car vous pouvez remporter un prix quotidien de 1000 £ ET un prix hebdomadaire de 10000 £. Trivia Chase ne pouvait pas être plus facile à jouer.

Dans le journal de chaque jour, nous imprimerons une énigme diaboliquement amusante dans l’une des six catégories – Livres, Géographie, Histoire, Télévision, Science et Sport. Résolvez simplement l’énigme, puis notez la première lettre de votre réponse.

Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS avec cette lettre unique correcte et vous serez inscrit à un tirage au sort pour le prix de 1000 £ de ce jour-là (par exemple, si votre réponse est «Jane Austen», envoyez-nous la lettre «J»). Le jeu hebdomadaire se déroule du samedi au vendredi.

Pour avoir une chance de gagner le prix hebdomadaire de 10 000 £, rassemblez les premières lettres de vos réponses à chaque énigme quotidienne. Vos six lettres formeront un anagramme – déchiffrez-le en utilisant l’indice du journal de vendredi et vous aurez votre réponse finale.

Lorsque vous avez votre réponse finale, vous pouvez participer au tirage au sort hebdomadaire par téléphone, SMS ou e-mail – et vous pourriez gagner 10 000 £!

Trivia Chase dure au total quatre semaines à compter d’aujourd’hui. Il y a des prix quotidiens de 1000 £, plus des prix hebdomadaires de 10000 £ – il y a donc un total de 64000 £ à gagner.

Et si vous êtes coincé sur l’une de nos énigmes délicates, demandez de l’aide à vos amis et à vos proches car il n’y a rien de tel qu’un quiz pour rassembler tout le monde!