Soyons clairs sur les raisons pour lesquelles les conservateurs sont si désireux d’exploiter les déboires de la BBC | Andrew Rawnsley

ETout le monde a un agenda quand il se prononce sur la BBC, mais tout le monde n’est pas ouvert à ce sujet, alors voici ma déclaration d’intérêt. Je chéris la BBC. Je ne le fais pas simplement parce que j’aimais être l’un de ses stagiaires diplômés et présenter des programmes sur le Beeb. C’est l’une des institutions de ce pays que nous pouvons véritablement qualifier de classe mondiale. La BBC n’est pas parfaite, mais ses défauts sont largement compensés par ses nombreuses vertus. Aucun autre pays n’a un radiodiffuseur national comme celui-ci et nous serions idiots de permettre qu’il soit détruit. Un coût mensuel par foyer possédant une télévision de 13,25 £ – un seul voyage au cinéma vous coûtera souvent plus cher – est une valeur exceptionnelle pour le calibre et la gamme de sa production. L’aspiration à être juste et équilibré dans ses reportages et analyses d’actualités n’est pas toujours parfaitement satisfaite, mais d’après mon expérience, les journalistes de la BBC font un effort énergique pour atteindre cet objectif et le font dans un environnement dans lequel il est devenu de plus en plus difficile.

Des informations dignes de confiance sont essentielles alors qu’une si grande partie de la vie publique est submergée par un tsunami de désinformation et que la menace d’une falsification profonde ne cesse de croître. C’est aussi une période caractérisée par une partisanerie politique intense. Cela rend plus essentiel que jamais que nous disposions d’un large diffuseur national d’églises pour fournir une arène dans laquelle les personnes de toutes les confessions politiques peuvent s’engager les unes avec les autres et un lieu vers lequel le public peut se tourner en toute confiance lors des moments dramatiques nationaux. Pendant la pandémie, plus de Britanniques se sont rendus à la BBC que partout ailleurs pour obtenir des informations fiables. Pendant les soirées électorales, la BBC est le premier choix de la plupart des gens pour leur apporter les résultats. C’est un agent contraignant pour la Grande-Bretagne en période de crise et de célébration.

En plus de présenter le bulletin d’information télévisé phare pendant deux décennies, Huw Edwards a été ces dernières années un présentateur primé lors d’élections et d’événements royaux. C’est sa voix qui a annoncé la mort de la reine à des millions de personnes. Il a dirigé la couverture de ses funérailles puis du couronnement de son fils. Ainsi, toute tempête l’engloutissant devait inonder la BBC dans son ensemble.

Il s’est passé beaucoup de choses dans la période laide depuis que la frénésie a commencé avec un article en première page du Soleil. Le journal appartenant à Rupert Murdoch, que personne ne pourrait jamais confondre avec un ami de la BBC, a affirmé qu’une « top star » qu’il n’a pas nommée avait acheté des images sexuellement explicites à un jeune, aujourd’hui âgé de 20 ans. On nous a dit plus tard par le jeune, dans une déclaration publiée par des avocats, qu’il n’y avait «pas de vérité» dans les affirmations «foutaises». Ils ont également suggéré que le Soleil étaient au courant de leurs démentis au moment de la publication. Le tourbillon hurlait déjà à ce moment-là et transportait beaucoup de gaz nocifs. Entre cette première histoire et la déclaration digne de Vicky Flind au nom de son mari, il y a eu de méchants jeux de devinettes sur les réseaux sociaux et d’autres personnalités de la BBC ont été assaillies de fausses déclarations à leur sujet. Certains ont l’impression d’avoir été « suspendus pour sécher ». Je ne doute pas que c’était horrible pour les cibles de la pêche à la traîne malveillante, mais les décideurs de la BBC auraient été éthiquement douteux et auraient pris un risque élevé d’avoir des ennuis juridiques si M. Edwards avait été identifié sans son consentement.

Quiconque a besoin de bons conseils d’entretien ménager ne serait pas avisé de les demander aux membres du parti qui a généré un déluge de scandales

La BBC a tacitement reconnu qu’elle avait des leçons à tirer de la façon dont elle avait traité les allégations initiales concernant un présentateur aussi important après que son équipe chargée des plaintes eut pris contact pour la première fois avec la famille du jeune en mai. Il semble que la société ne dispose pas d’un mécanisme efficace pour faire remonter les griefs qui nécessitent une enquête et une résolution urgentes par les cadres supérieurs. Sinon, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, il me semble que la BBC a géré cela à peu près aussi bien que n’importe quelle organisation en essayant de naviguer dans un champ de mines de complexités juridiques et morales. Il a remis le produit de ses propres enquêtes à la police. Scotland Yard et la police du sud du Pays de Galles ont par la suite déclaré que leurs enquêtes n’avaient trouvé aucune preuve qu’un crime ait été commis. La couverture de la société a été professionnelle. C’est la BBC elle-même qui a été la première à signaler trois chefs d’accusation par des membres actuels ou passés du personnel subalterne d’un comportement inapproprié de la part de M. Edwards. Nous ne devrions pas nous précipiter pour juger cela alors que les enquêtes se poursuivent. Il est hospitalisé, souffrant d’un « épisode grave » de ses « problèmes de santé mentale », selon sa femme, et n’a pas encore donné son récit.

J’entends beaucoup de gens se plaindre qu’une attention disproportionnée a été accordée à ces événements, notamment par le diffuseur lui-même. Nuit après nuit, les reporters et les présentateurs de la BBC se sont tenus devant son siège ou se sont assis dans ses studios pour parler de la crise à la BBC. Pour certains critiques, c’est l’organisation qui est obsédée par elle-même. Pour certains amis de la BBC, c’est le diffuseur qui fait le travail de ses ennemis pour eux en s’autoflagellant. La BBC est toujours dans une impasse quand elle devient elle-même une nouvelle. Si l’histoire n’avait pas mené ses bulletins, elle aurait alors été accusée d’avoir tenté de protéger l’un des siens. Il est essentiel pour maintenir sa philosophie et la confiance du public dans la BBC que la division des nouvelles examine la société de manière aussi indépendante et vigoureuse qu’elle le ferait pour toute autre organisation. L’auto-questionnement de la BBC est une qualité admirable et totalement absente de ses ennemis de la presse de droite.

Leur campagne a été rejointe par des politiciens conservateurs. Rishi Sunak n’avait aucune opinion à donner sur Boris Johnson après que les Communes eurent reconnu son prédécesseur en disgrâce coupable d’avoir menti en série au Parlement. Pourtant, à ce sujet, le Premier ministre a trouvé le temps au milieu du sommet de l’OTAN de dire aux journalistes que il a trouvé ça « choquant » et « concernant ». Lee Anderson, le vice-président brutal du parti conservateur, a eu la témérité effrontée de salir la BBC en tant que « refuge pour pervers » quelques jours seulement après que son collègue député conservateur Chris Pincher a été recommandé pour une suspension de huit semaines du Parlement pour des allégations d’agression sexuelle. Alex Chalk, le secrétaire à la justice, a dit à la BBC « de mettre de l’ordre dans leur maison ». Quiconque a besoin de bons conseils d’entretien ménager ne serait pas sensé les demander aux membres du parti qui a généré un déluge de scandales et infligé les postes de Premier ministre de Boris Johnson et Liz Truss à la Grande-Bretagne.

L’exploitation des déboires de la BBC par les conservateurs est au service de leurs agendas. Celui à court terme concerne la préparation d’élections générales qu’ils s’attendent à être extrêmement difficiles pour eux. Les conservateurs peuvent généralement compter sur la majorité des journaux pour mégaphoner les messages des conservateurs et se débarrasser de leurs adversaires. Il est donc très important pour la santé de notre démocratie que notre écosystème médiatique ait des diffuseurs non partisans. Cela conviendra à la machine conservatrice si la BBC devient trop intimidée pour remplir sa fonction vitale de scruter tous les partis sans crainte ni faveur.

Ce n’est pas nouveau pour le parti au pouvoir d’avoir une relation combative avec la BBC. Winston Churchill s’est battu avec John Reith, le premier directeur général, à propos de la couverture de la grève générale de 1926. Margaret Thatcher était furieuse de la façon dont la BBC faisait des reportages sur l’Irlande du Nord et la guerre des Malouines et son mari, Denis, l’appelait la « British Bastard Corporation ». Le numéro 10 de Tony Blair a eu une confrontation épique, qui a coûté leur poste au directeur général et au président, à propos de la guerre en Irak. Pour autant, les gouvernements précédents n’ont pas envisagé de démanteler la société. Ce n’est que ces dernières années – depuis le référendum sur le Brexit – que cette idée a avancé à l’ordre du jour de l’un de nos principaux partis politiques. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est qu’il y a une faction importante à droite qui ne se contente pas de simplement dénigrer la BBC. Ils veulent l’émasculer et même l’effacer en tant que service universel dédié au reportage impartial.

Les ministres murmurent au sujet d’une nouvelle compression du budget de la société. Une prolongation du gel de la redevance serait gravement préjudiciable lorsque l’inflation est si élevée. Les conservateurs ont parlé d’abolir complètement les frais de licence tout en échouant à proposer un modèle de financement alternatif crédible qui soutiendrait la BBC telle que nous la connaissons. Cette conversation reviendra dans le cas, certes improbable pour le moment, que les conservateurs obtiennent un autre mandat au pouvoir.

La BBC est suffisamment robuste et populaire pour résister à la tempête sur Huw Edwards. Un autre gouvernement conservateur pourrait constituer une menace beaucoup plus mortelle pour son existence.

Andrew Rawnsley est le commentateur politique en chef de l’Observer