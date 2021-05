Soyez une autre plus grande génération forgée en crise

À la classe de 2021,

Je sais que ce n’était pas la dernière année que vous vouliez. La plupart d’entre vous sont naturellement frustrés à cause des choses que le coronavirus vous a prises: des cérémonies de remise de diplômes annulées ou réduites, des opportunités de stage et d’emploi en voie de disparition, et des expériences et des souvenirs manqués sur le campus qui sont une partie essentielle d’une éducation universitaire.

Mais si les circonstances et le mauvais timing vous ont privé de ces récompenses durement gagnées, ils vous ont également positionnés pour nous faire avancer d’une manière demandée à quelques générations dans l’histoire américaine. La menace COVID-19 a été la plus récente d’une série de crises existentielles auxquelles nous avons été confrontés tout au long de l’histoire de notre pays à des intervalles réguliers et presque prévisibles. Bien que votre malheur puisse sembler être placé en première ligne dans cette situation d’urgence actuelle, cela vous offre également l’occasion de remplir votre rôle de leader en temps de péril.

Notre premier défi de ce type a été la révolte de 13 colonies américaines contre la Grande-Bretagne. Environ 75 à 80 ans plus tard, la guerre civile a présenté la prochaine menace fondamentale pour notre survie. L’ère qui englobait la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale était la troisième fois que notre pays était confronté à un niveau de danger fondamental, culminant avec une victoire alliée survenue 75 à 80 ans après la reddition des troupes confédérées à Appomattox. Notre quatrième crise de définition est arrivée l’année dernière – juste à temps.

La nouvelle génération de crise

Les historiens Neil Howe et William Strauss suggèrent que notre pays a été façonné par quatre archétypes générationnels récurrents et répétitifs, dont chacun joue un rôle unique dans ce modèle continu de crise et de renouveau. La dernière génération de crise a atteint sa majorité pendant la Dépression et a continué à nous mener à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont prévalu en raison d’une attitude collectiviste qui les a motivés à mettre de côté des différences considérables pour affronter avec succès un ensemble commun d’ennemis. Ils sont maintenant connus sous le nom de «la plus grande génération».

L’ère qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et qui a duré jusqu’au milieu des années 1960 a été celle de la stabilité et de l’institutionnalisme, caractérisée par la croissance du grand gouvernement, des grandes entreprises et l’expansion économique qui l’accompagne. Viennent ensuite les baby-boomers, dont l’ascension marque le passage à une culture d’individualisme et de non-conformité. Pendant les deux décennies suivantes, une philosophie du «moi d’abord» a prévalu, une philosophie qui, au mieux, permettait à la créativité et à l’innovation de s’épanouir, mais au pire encourageait l’égoïsme et l’égoïsme.

La quatrième génération de cette progression marque le virage de l’individualisme en atomisation sociale, que Howe et Strauss appellent un «démêlage». Ces époques ont historiquement été des périodes où les liens sociaux sont si affaiblis et nos communautés deviennent si fragmentées que nous nous rendons vulnérables à la prochaine grande crise. Et ainsi le cycle recommence.

Cela fait de vous l’archétype le plus récent de ce séquençage générationnel séculaire, la nouvelle génération de crise. Le coronavirus a posé une menace mortelle pour notre santé, notre cohésion sociale et nos vies. Le ralentissement économique qui l’accompagne a menacé votre avenir professionnel et les fondements de la main-d’œuvre de notre pays. Le débat concomitant sur la justice sociale et les relations raciales nous rappelle que les menaces fondamentales pesant sur notre capacité à fonctionner en tant que société sont antérieures à la pandémie et ne disparaîtront pas même après le passage de cette crise sanitaire.

Forger un avenir post-pandémique

Cela peut sembler une responsabilité décourageante, mais vous êtes bien préparé à relever ce défi. Beaucoup d’entre vous ont acquis les compétences de communication, de plaidoyer et de leadership. D’autres ont développé des connaissances technologiques et scientifiques extraordinaires, acquis des connaissances précieuses sur la condition humaine et la culture et en sont venus à comprendre les conditions préalables à la croissance économique et à la cohésion sociale. Il est maintenant temps de mettre ces compétences à l’épreuve.

La plupart des orateurs débutants condescendent involontairement envers leur public en vous appelant «nos futurs dirigeants». Mais en cette période de pandémie et de crise sociétale, nous n’avons pas le luxe d’attendre que vous réalisiez progressivement votre potentiel. Tout comme ces trois menaces existentielles précédentes ont produit des générations de leaders héroïques qui sont entrés dans la brèche avant de penser qu’ils étaient prêts, votre défi et votre opportunité sont d’aider à forger un nouvel avenir post-pandémique qui jette les bases de la prochaine ère de la grandeur américaine. .

Vous êtes devenu connu collectivement sous le nom de «Génération Z», un rejet quelque peu péjoratif de vos immenses capacités et de votre potentiel remarquable. Mais si vous assumez ce rôle de leadership pour nous aider à traverser la crise du COVID-19 et tout ce qui l’a accompagnée, les historiens vous honoreront plutôt en tant que «Génération C», la plus récente plus grande génération de notre pays.

