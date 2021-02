Les CDC disent maintenant qu’un masque est bon mais deux sont meilleurs, exhortant les Américains à porter des masques en tissu moulants sous les masques médicaux afin d’augmenter la protection contre la propagation du coronavirus.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis à jour mercredi leurs directives sur le port du masque pour conseiller de porter des masques plus ajustés et de superposer des masques médicaux en tissu.

« Le résultat est le suivant: les masques fonctionnent et fonctionnent mieux lorsqu’ils sont bien ajustés et portés correctement », La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche.

Le CDC a publié une nouvelle recherche qui a révélé que le double masquage offre plus de protection contre le coronavirus. Faire des nœuds sur les boucles d’oreille des masques médicaux peut également aider.https: //t.co/zZmcggtgCT – NPR (@NPR) 10 février 2021

Le changement de politique de mercredi intervient après les rapports des médias le mois dernier préconisant le double et même le triple masquage. Le tsar du coronavirus de l’administration Biden, le Dr Anthony Fauci, a d’abord semblé approuver ces rapports, seulement dire quelques jours plus tard qu’il y avait « Aucune donnée indiquant que cela va faire une différence. »

Les données maintenant citées par le CDC proviennent de l’expérience du mois dernier avec une toux simulée, publiée mercredi dans le rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité. Selon les chercheurs, le simple fait de nouer les boucles du masque chirurgical pour améliorer son ajustement améliore la protection contre les particules en aérosol, et le port de deux masques fonctionne encore mieux.

Contre une source non masquée, le receveur a réduit l’exposition cumulée de 83% avec un double masque ou de 64,5% avec un masque médical noué, selon l’expérience. Avec le «Cougher» masquée également, la réduction est passée respectivement à 96,4% et 95,9%.

Les chercheurs se sont cependant assurés d’inclure certaines mises en garde. Les résultats de la simulation «Ne doit être ni généralisé à l’efficacité de tous les masques d’intervention médicale ou masques en tissu (sic) ni interprété comme étant représentatif de l’efficacité de ces masques lorsqu’ils sont portés dans le monde réel», ils ont écrit. L’expérience peut ne pas s’appliquer aux enfants, car leurs visages sont trop petits – tandis que les masques de nouage ou de pliage peuvent ne pas fonctionner avec «Personnes aux visages plus larges.»

Double masquage «Peut gêner la respiration ou obstruer la vision périphérique pour certains utilisateurs», ils ont mis en garde.

Ayant promis un plan basé sur la science pour «Arrêtez le virus», Le président américain Joe Biden a imposé un mandat de masque sur toutes les terres fédérales et les transports publics, mais a admis fin janvier qu’il y avait «Rien que nous puissions faire pour changer la trajectoire de la pandémie au cours des prochains mois.»

