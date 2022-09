La bibliothèque publique de La Salle proposera un programme d’astronomie d’arrière-cour indépendant, soutenu par un mentor et d’une durée de six semaines, en particulier pour les jeunes de 11 à 14 ans, après avoir reçu la subvention Project Next Generation du bureau du secrétaire d’État de l’Illinois.

Le programme, Be a Backyard Astronomer, comprend des activités scientifiques et technologiques pratiques sur l’astronomie de jour et de nuit et utilise trois types de kits – œil sans aide, jumelles et télescope. Le programme comprend également une excursion gratuite au planétarium Adler à Chicago et un projet de laser/graveur CNC Glowforge inclus. Be a Backyard Astronomer, le programme est gratuit et ouvert au public. Le nombre de places est limité à 18 participants. L’inscription commence du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre, le programme de six semaines commençant le lundi 26 septembre.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur Be a Backyard Astronomer, appelez la bibliothèque au 815-223-2341 ou envoyez un courriel à Project Mentor, Rachael Blomquist, à rblomquist@lasalle.lib.il.us. La Bibliothèque publique La Salle est située au 305, rue Marquette.

Le financement du projet Next Generation: Destination Discoveries est fourni par l’US Institute of Museum and Library Services au secrétaire d’État/Illinois State Library en vertu des dispositions de la Library Services and Technology Act.