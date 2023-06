Soyez tranquille avec les économies du début du 4 juillet sur les matelas en bouleau et plus encore

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau matelas, le 4 juillet est l’un des meilleurs moments de l’année pour en acheter un à un prix avantageux. Et alors que les vacances sont encore dans quelques semaines, l’un de nos fabricants de matelas préférés de 2023 déploie les économies de vacances un peu plus tôt. Lorsque vous utilisez le code promotionnel FOJ25 chez Birch Living, vous économiserez 25 % sur tout le site et obtiendrez deux oreillers écologiques gratuits (une valeur de 172 $) avec chaque achat de matelas. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 10 juillet, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le bouleau a gagné une place sur notre liste des meilleurs matelas biologiques pour 2023 en tant que notre modèle hybride préféré sur le marché en ce moment. Les bases Matelas bouleau naturel a une couche de bobines emballées individuellement pour offrir fermeté et soutien, ainsi que des couches de latex, de laine et de coton biologique pour le confort et la respirabilité. Avec cette offre, vous pouvez vous procurer un modèle queen size pour 1 593 $, ce qui vous fait économiser 531 $ par rapport au prix habituel. Vous pouvez également passer à la Matelas Bouleau Luxe Naturel, qui a des bobines renforcées pour un soutien lombaire supplémentaire, ainsi qu’une couche de cachemire biologique pour un luxe inégalé. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 812 $ sur le modèle queen-size, ce qui fait baisser le prix à 2 437 $. Et parce que cette vente est valable sur tout le site, vous pouvez également économiser sur surmatelas, ensembles de feuilles, socles et beaucoup plus. Et n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de matelas pour encore plus de bonnes affaires.