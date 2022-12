Soyez totalement tubulaire à Big White ce week-end

Avec près d’un pied de neige tombée au cours de la dernière journée, la station de ski Big White a de grands projets ce week-end.

Tube Town à Happy Valley devrait ouvrir ses portes le vendredi 2 décembre à 16 h, tandis que la chaise Snowghost Express commencera à tourner samedi matin.

C’est la saison de la poudreuse sur les pistes, car la base de neige apline est maintenant à 110 centimètres.

55 pistes sont désormais ouvertes.

Plus de neige devrait tomber sur la montagne au cours des prochains jours, avec une prévision de 1 à 3 cm jeudi et de 4 à 8 cm vendredi.

