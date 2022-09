Soyez simplement gentil avec votre voisin – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’habite à Plainfield et je suis souvent à Plano. Il m’est arrivé de récupérer le dossier du comté de Kendall du 18 août. Je ne suis pas d’accord avec la lettre qui compare ce qui se passe dans ce pays au détournement d’un avion parce que nous suivons une certaine voie.

Je pense qu’il est faux pour tout citoyen américain de croire que tout le monde dans cette nation devrait être exactement pareil, penser exactement pareil. Cette nation est construite sur des gens de partout dans le monde, et pour être honnête, cette nation a été fondée par et appartient aux Indiens d’Amérique.

Les gens de cette nation sont de toutes les couleurs que Dieu a créées. Un beau jardin n’est-il pas de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ? Chaque religion doit être respectée car les gens croient en des choses différentes et certaines personnes sont athées. C’est leur droit. Certaines personnes sont homosexuelles. Après une étude intelligente, on se rend compte qu’ils sont nés différents. Ils n’ont pas demandé à l’être, mais ils le sont ; ce n’est pas un choix, et eux, en tant que citoyens américains, devraient avoir tous les droits par la loi, que tous les citoyens ont le droit.

Si vous êtes un Américain qui adore dans une mosquée, c’est votre droit. Si l’on lit le Coran, nous sommes tous d’accord avec bon nombre des mêmes idéaux. Une fois que vous devenez citoyen américain, vous bénéficiez de tous les droits et libertés auxquels tous les Américains ont droit.

Je ne comprends pas pourquoi les gens ne vivent pas leur vie en étant la meilleure personne possible et en étant cordiaux et gentils avec leur voisin, peu importe qui ils sont ou ce qu’ils croient. Les gens auraient une vie beaucoup plus heureuse et satisfaite s’ils le faisaient.

Connie Orland

Plainfield