Le plus haut responsable de la quarantaine de Victoria a demandé que la compassion soit montrée à l’égard de l’asthme infecté par la couronne qui serait à l’origine d’une épidémie dans un hôtel Holiday Inn qui a entraîné un verrouillage strict de cinq jours dans l’État australien.

« Personne n’a jamais voulu que cela se produise et je suis désolé que cela se soit déroulé comme il l’a fait » Emma Cassar, la commissaire de Covid-19 Quarantine Victoria (CQV) a déclaré samedi. «C’est horrible. Nous ne l’avons jamais accusé d’avoir fait la mauvaise chose, il n’a pas fait la mauvaise chose.

Elle faisait référence à un homme de 38 ans de Victoria qui était largement blâmé pour une épidémie de la souche très contagieuse « britannique » de Covid-19 la semaine dernière. Les autorités de l’État ont annoncé vendredi un verrouillage surprise du « disjoncteur » de niveau quatre dans le but d’empêcher le virus de circuler parmi le grand public. L’ordre de séjour de cinq jours à la maison a été accueilli par des plaintes de militants anti-lockdown et a déclenché un achat panique de produits essentiels comme le papier toilette.

Aussi sur rt.com Des manifestants anti-lockdown furieux descendent à l’Open d’Australie avant les restrictions de Covid « disjoncteur » de Victoria (VIDEO)

L’homme, qui est actuellement soigné dans une unité de soins intensifs, a déclaré qu’il avait été vilipendé pour avoir provoqué par inadvertance l’épidémie pendant sa quarantaine à l’Holiday Inn près de l’aéroport de Melbourne après son retour d’Europe. La propagation du virus a été imputée à un nébuliseur, un dispositif médical qui brise un médicament en une fine brume qui peut être inhalée par un patient et qu’il avait utilisé pour traiter son asthme.

«Si on m’avait dit que je ne pouvais pas l’utiliser, je ne l’aurais jamais utilisé», dit-il à The Age. «La façon dont tout cela a été diffusé dans les nouvelles et par le biais du gouvernement a donné l’impression que je l’utilisais illégalement ou que je l’ai fait glisser ou quelque chose du genre. Cela a été très pénible.

Vous vous sentez comme un criminel ou vous avez mal agi. Cela a été la chose la plus difficile dans tout cela.

L’homme a utilisé l’appareil à deux reprises, ignorant que, au moment où il était infectieux, le nébuliseur propageait le virus dans tout l’hôtel. Samedi, 14 personnes, y compris des employés de l’hôtel et leurs contacts directs, ont été testées positives pour Covid-19. Près de 1000 personnes sont surveillées en raison de leur exposition possible, les tests devraient être effectués d’ici lundi.

Il existe des affirmations contradictoires sur les raisons pour lesquelles la menace posée par les nébuliseurs n’a pas été prise en compte par l’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique. Il a insisté sur le fait qu’il avait informé le personnel de l’hôtel qu’il était en possession de l’appareil et qu’on ne lui avait pas dit de ne pas l’utiliser. Cela s’est produit à la fois à l’aéroport Holiday Inn et dans un hôtel de Flinders Lane, où lui et sa famille ont été transférés après avoir été testés positifs pour Covid-19, selon l’interview.

Aussi sur rt.com Victoria se dirige vers un nouveau verrouillage de « disjoncteur » de 5 jours alors que l’État interdit les rassemblements publics et limite les déplacements

Dans ce dernier établissement, il a dit qu’on lui avait dit qu’il pouvait toujours utiliser le nébuliseur, à condition qu’il ait donné un avertissement afin que les employés de l’hôtel puissent s’éloigner des chambres pendant un certain temps après. Quatre heures plus tard, cette autorisation a été révoquée après une consultation avec des experts de la santé et il a été conseillé à l’homme d’utiliser plutôt un espaceur pour l’asthme.

Le chef du CQV a déclaré qu’il n’y avait aucune trace de l’homme déclarant le nébuliseur, mais a ajouté que l’homme était « Ne ment pas. » Elle a encouragé «Les médias doivent être respectueux, être gentils» lors de la couverture de l’histoire.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que son gouvernement «Clairement communiqué» que les gens ne devraient pas utiliser un tel équipement médical de vaporisation pendant une quarantaine alors qu’il annonçait le verrouillage.

« Ces machines ne sont pas autorisées, cela a été clairement communiqué, mais si vous m’invitez à avoir une fissure avec un type qui est sur une machine pour respirer en ce moment dans une unité de soins intensifs, je ne le fais tout simplement pas, » il a dit.

« La plus grande surprise de tout cela est quand les nouvelles disent » vous auriez dû savoir « , mais ces personnes auraient dû me le dire, » dit l’homme asthmatique. «Ce n’est pas ma responsabilité de le savoir. C’est leur responsabilité parce que je suis dans leurs soins de santé, et ils auraient dû comprendre qu’ils doivent me dire quelque chose comme ça.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!