Le poids welter Nurmagomedov a eu des mots pour Chimaev après que le nouveau venu de l’UFC ait semblé viser le champion à la retraite, affirmant qu’il le « déchirerait s’il le voulait » dans une remarque répondant aux commentaires curieux sur le Russe du leader tchétchène Ramzan Kadyrov.

Le joueur de 31 ans a fait allusion à l’asile de Chimaev en Suède, où il est devenu une star de l’UFC, et ne semblait pas impressionné par cet avertissement à l’icône du sport invaincue.

« Je vois que tu as rapidement changé de chaussures, » Nurmagomedov a déclaré à Chimaev dans un message adressé à plus de 761000 abonnés sur Instagram, accompagnant ses paroles d’une photo de lui-même en train de passer devant la caméra avec des lunettes de soleil tout en se détendant dans un café.

On dirait que la lune de miel entre Khabib et Kadyrov est terminée. pic.twitter.com/MUHrll4vp8 – Mike Russell (@MIKERUSSELLMMA) 13 mai 2021

«Après avoir déménagé en Suède et rédigé une plainte contre votre propre République tchétchène pour laquelle vous êtes violé, vous avez reçu des documents pour une vie agréable en Suède.

« Mais maintenant, étant devenu célèbre, vous, je vois, avez changé. Maintenant vous êtes revenu vivre en Tchétchénie, et tout va bien pour vous. Je suis heureux pour vous. Ne perdez pas cette zone de confort.

«Il n’y a pas longtemps en Amérique, vous vous êtes assis à la même table avec nous et vous avez mangé, vous vous êtes entraîné dans le même gymnase, vous êtes allé ensemble à la mosquée et vous nous avez appelés frères.

« Et maintenant, vous écrivez que vous allez déchirer quelqu’un. Oui, je suis d’accord, tout le monde a le droit d’exprimer son opinion. Mais soyez prudent avec vos déclarations. »

Il a dit plus tard à Chimaev de « répondez pour vous-même personnellement » après avoir dit qu’il avait choisi de « parler du Daghestanis » dans sa réponse.

Khamzat: « On va l’écraser s’il (Khabib) le veut 🐺☝️ » Khamzat Chimaev se tient aux côtés de Kadyrov contre Khabib lors d’un live IG 😬 https://t.co/L61Yc0KnxP – CaucasusMania (@ManiaCaucasus) 14 mai 2021

Abubaker Nurmagomedov envoie un message à Khamzat Chimaev après ses commentaires sur Khabib (traduit du russe) pic.twitter.com/1NV2BQm8oV – Pablo_Escobar (@ JM97_79) 14 mai 2021

« Je vais dire ceci, » il ajouta. «Pour moi, c’est un sport. Et je n’essaye pas de devenir une sorte de grand champion, et je ne crie pas au monde entier que je briserai ou déchirerai quelqu’un.

« C’est vous, avec nous, qui déchirez ou cassez tout le monde – seulement en mots. Nous parlons des qualités personnelles que nous devons posséder en tant que musulmans et voisins de républiques fraternelles. »

Sans doute le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps, le cousin de Nurmagomedov a fait l’éloge de Chimaev dans le passé et a entretenu une relation cordiale avec Kadyrov, posant avec lui pour des photos et aurait reçu une voiture de luxe par l’énorme fan de MMA dans un geste qu’il a répété pour Chimaev. plus tôt cette année.

Sans doute le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps, le cousin de Nurmagomedov a fait l’éloge de Chimaev dans le passé et a entretenu une relation cordiale avec Kadyrov, posant avec lui pour des photos et aurait reçu une voiture de luxe par l’énorme fan de MMA dans un geste qu’il a répété pour Chimaev. plus tôt cette année.

S’exprimant cette semaine, Kadyrov a offert à « l’Aigle » le montant d’argent qu’il voulait pour affronter un combattant de son club Akhmat MMA qu’il dirige en Tchétchénie – et l’a appelé un « Projet 100% UFC » en raison de sa compréhension avec le président de l’UFC, Dana White.

Terrible tire des citations de cet article … Khabib a gagné sa place dans la royauté de l’UFC. Khamzat est à peine dans sa carrière à l’UFC et ce gars sera finalement un combattant de haut niveau, mais il doit toujours prouver sa valeur en premier. – Nuke Jones (@NukeJones) 13 mai 2021

Ainsi, Khamzat Chimaev a calomnié, Khabib. cela devrait être intéressant 👀 pic.twitter.com/kBnR2zGdMg – Fanatique de combat (@ CombatNerd29) 14 mai 2021

« S’il ne l’est pas … alors pourquoi je n’ai jamais remarqué notre frère Khabib en train de jouer sous le drapeau de la Fédération de Russie, le drapeau du Daghestan, ou je ne sais pas quoi d’autre? » Kadyrov aurait déclaré par RIA.

«Il a complètement déchiré tout le monde à l’UFC, mais il y a une question [of whether] il est capable de vaincre n’importe qui du club Akhmat. «

Plusieurs combattants bien connus ont depuis exprimé leur confusion à propos de ces remarques. « Tout athlète se représente avant tout, » Le poids léger russe MMA Eduard Vartanyan a déclaré à Championat, réfléchissant à la nature individuelle du sport.

« Même les athlètes qui vont maintenant aux Jeux olympiques glorifieront leur nom. Khabib n’est guère un projet UFC parce qu’ils l’ont poussé pendant longtemps.

« Il a gagné une place au soleil pour lui-même. Khabib est le fruit du travail et de la recherche d’un but. »

Khamzat Chimaev détruirait absolument Khabib – UFCStats💭 (@TheUFCStats) 14 mai 2021

Laissez Khamzat combattre un bon poids moyen et ensuite nous pourrons discuter – BeDri (@albaniankuqezi) 14 mai 2021

«Quant au combat avec un membre d’Akhmat, ils n’ont pas de combattant du même poids que Nurmagomedov. Chimaev, par exemple, se bat à 84 kg. Comment les comparer?

« C’est comme comparer Chimaev avec [UFC heavyweight Francis] Ngannou. Il me semble que Khabib n’y pense même pas. Chimaev est jeune et a besoin de cet effet de popularité. Peut-être qu’il joue juste devant le public. «

Vadim Finkelstein, responsable de la promotion M-1 Global qui a accueilli certains des premiers combats du futur tenant du titre, a accepté. « Il me semble que Khabib a toujours représenté la Russie et le Daghestan. Je n’ai pas vu d’autres combattants sortir sous le drapeau de quelqu’un, » il a observé, ajoutant que Nurmagomedov a fait « pas besoin de prouver quoi que ce soit. »

« Khabib n’est pas un projet UFC. Au contraire, ils ne voulaient pas le déplacer – ils ne lui ont pas donné de combat pour le titre. »

Chimaev a eu une semaine provocante, échangeant des mots avec le combattant du Bellator MMA Alexander Shlemenko, à qui il a dit « arrête de boire », et affirmant qu’il vise à se battre à nouveau dans deux divisions en quelques semaines tout en distinguant le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jan Blakhovich.

« Sur Internet, il a déjà remporté toutes les ceintures du championnat UFC via Twitter », plaisanta Blakhovich, répondant à Back Talk.

«J’ai prouvé plus d’une fois que je pouvais battre des gars de catégories plus légères.

« Je peux aussi commencer à parler de battre n’importe qui en boxe, Tyson Fury et tout le monde – s’ils me donnent une chance, [I could say] que je vais les assommer. Mais qui le croira?

« Chimaev peut parler mais parler et se battre, se battre et se battre sont des choses complètement différentes. »

‘Borz’ a répondu rapidement au message d’Abubakar sur son propre Instagram. « Oui, je vis où je veux, » a-t-il déclaré dans sa réponse, faisant que certains de ses suiveurs gigantesques de plus de 2,8 millions de personnes l’accusent de perdre sa crédibilité avec son défi initial.