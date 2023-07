Soyez prudent et envoyez des photos et des vidéos de tempête – Shaw Local

Le Service météorologique national a émis une veille de tornade jusqu’à 22 heures dans une grande partie du nord de l’Illinois. Veuillez rester en sécurité et vous mettre à l’abri immédiatement si vous constatez des intempéries ou des dommages causés par une tempête.

