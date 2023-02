Soyez prudent en achetant Health Bridges – Shaw Local

Le Crystal Lake Park District envisage d’acheter l’ancienne installation Health Bridges. Ils doivent être très prudents.

Premièrement, c’est le travail du conseil de veiller sur les contribuables, pas d’être un meneur pour plus de parcs. C’est l’essence même de notre système de freins et contrepoids du gouvernement. Le conseil est censé être un frein à la bureaucratie, et non son partenaire consentant. Augmenter la taille du gouvernement ne signifie pas améliorer la situation des contribuables.

Deuxièmement, Northwestern a fermé l’installation sans trouver d’acheteur, ce qui est une preuve solide que l’installation perd de l’argent. Cela devrait encourager un fort scepticisme quant à la capacité du district du parc à exploiter l’installation de manière rentable. Cela est particulièrement vrai étant donné que la communauté a beaucoup d’endroits pour faire de l’exercice.

Ce qui m’amène à mon troisième point : c’est le travail du gouvernement de fournir uniquement les services que le secteur privé est intrinsèquement incapable de fournir, comme les routes et les égouts. Notre district du parc n’a pas besoin de rivaliser avec les clubs de fitness dans ce domaine, d’autant plus qu’un établissement du district du parc aura un avantage concurrentiel déloyal important car il ne paiera pas de taxes foncières.

Les électeurs doivent garder ces idées à l’esprit lorsqu’ils réfléchissent aux candidats à élire au conseil du parc. Le Northwest Herald devrait poser des questions aux candidats sur le sujet et ne pas leur permettre d’éviter de répondre.

Steve Willson

Lakewood