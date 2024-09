Soyez prudent avant d’installer la version bêta publique d’iOS 18.1 d’Apple Intelligence

La bêta publique d’iOS 18.1, disponible dès maintenant, pourrait-elle être plus attendue que la première bêta d’iOS 18 sortie plus tôt cet été ? Si vous possédez un iPhone 15 Pro, iPhone 16 ou iPhone 16 Pro modèle – et vous n’êtes pas un développeur enregistré – c’est votre première opportunité d’essayer le premier lot de très en vogue Renseignements Apple Des fonctionnalités telles que l’outil Nettoyage dans Photos pour supprimer les distractions indésirables et les résumés de courriers et de messages texte. À défaut d’autre chose, vous bénéficiez de la nouvelle animation Siri en plein écran. Si votre téléphone est un iPhone 15 ou une version antérieure, vous pouvez toujours essayer de nouvelles fonctionnalités telles que la mise en pause de la vidéo pendant la prise de vue et l’enregistrement des appels téléphoniques.

Mais avant de commencer le téléchargement, je suis ici pour vous rappeler la partie « bêta » de la « bêta publique ». La version préliminaire du logiciel n’est pas terminée, et même si une bêta publique signifie qu’Apple est suffisamment confiant pour l’installer sur plusieurs milliers d’iPhone, l’objectif est de voir comment la mise à jour se comporte avant qu’elle ne soit déployée sur des millions d’iPhone. Et même si la bêta développeur d’iOS 8.1 est plutôt stable, on ne sait jamais quels bugs pourraient passer entre les mailles du filet.

Pour en savoir plus sur ce qu’iOS 18 apporte à l’iPhone, assurez-vous de consulter tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement « Glowtime » de septembre et comment Apple Intelligence affectera la façon dont nous utilisons les appareils Apple.

Un mot positif sur l’installation de la bêta publique d’iOS 18.1

La version bêta publique est plus stable que les versions bêta pour développeurs, qu’Apple publie régulièrement depuis début juin, et est destinée aux… développeurs.

Mais « plus stable » ne veut pas dire « solide comme un roc ». Apple continue d’ajouter et de modifier des fonctionnalités dans les versions bêta d’iOS 18.1, qui devraient arriver en octobre, selon Apple.

Si vous décidez d’installer la version bêta publique d’iOS 18.1, je vous recommande de le faire sur un autre iPhone qui n’utilise pas votre téléphone personnel principal. iOS 18.1 fonctionnera avec des modèles aussi anciens que l’iPhone SE (deuxième génération) et l’iPhone XR, alors fouillez au fond de votre tiroir technologique et mettez en service cet iPhone oublié.

Assurez-vous également de disposer de sauvegardes de vos données. Et si les choses tournent mal, découvrez comment revenir à iOS 17.

Les bugs font partie de la version bêta publique d’iOS 18.1

Maintenant, voyons pourquoi la mise à niveau vers la version bêta publique d’iOS pourrait être une mauvaise idée.

Il est normal de rencontrer des bugs logiciels au stade du développement, et c’est même un peu le but. C’est maintenant qu’ils se font jour pour que les développeurs puissent les détecter et qu’Apple puisse les corriger avant la sortie finale. L’ouverture de la version bêta publique à davantage de testeurs permet d’éliminer les interactions étranges avec un nombre beaucoup plus important d’iPhones et d’applications tierces.

En ce qui concerne les bugs, ils peuvent varier selon les cas. Vous pourriez être confronté à des problèmes de connectivité avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, ou vous retrouver avec des applications tierces qui plantent de temps en temps. Les fonctionnalités qui fonctionnent parfaitement sur iOS 18 peuvent ne pas être à la hauteur sur iOS 18.1, même si elles ne sont pas nécessairement liées aux nouvelles fonctionnalités d’iOS 18.1. Et les processus d’arrière-plan incontrôlables peuvent faire chauffer le système plus que la normale, ce qui réduit non seulement la durée de fonctionnement du téléphone sur une charge de batterie, mais peut également mettre à rude épreuve la durée de vie de la batterie elle-même. Pour être honnête, je n’ai jamais eu affaire à des bugs qui bloquent le téléphone dans une version bêta – il s’agit généralement d’une série de désagréments qui peuvent vous agacer au bout d’un certain temps. Mais tout cela est parfaitement normal dans les versions bêta des développeurs et publiques.

Mais si vous ne voulez pas faire face à des bugs et autres problèmes qui pourraient rendre votre téléphone plus difficile à utiliser, vous ne voudrez probablement pas la version bêta publique d’iOS 18.1 sur votre iPhone principal.

La durée de vie de votre batterie peut se détériorer

Vous avez récemment acheté un chargeur portable recommandé pour votre iPhone ? Attendez-vous à l’utiliser davantage pendant l’exécution du logiciel bêta. L’efficacité énergétique est généralement la dernière chose que les développeurs d’Apple optimisent, car la priorité à ce stade est de s’assurer que les fonctionnalités fonctionnent et que les bugs sont éliminés.

Une mise à jour iOS déclenche également une multitude d’indexations internes, qui consomment beaucoup d’énergie pendant quelques heures ou quelques jours après l’installation. L’application Photos, par exemple, met à jour sa base de données de personnes reconnues, scanne les images à la recherche de nouveaux objets ou scènes reconnaissables à des fins de recherche et recherche les doublons.

Les bêtas peuvent être durs avec les batteries. CNET

Les performances pourraient en pâtir

En partie à cause de la réindexation de gigaoctets de données sur votre téléphone, la version bêta publique d’iOS 18.1 n’offrira certainement pas les performances que vous pourriez attendre. Les applications et les jeux gourmands en ressources processeur doivent également être réglés pour fonctionner avec le nouvel iOS, les saccades et les problèmes sont donc normaux.

Le mode Jeu est une nouvelle fonctionnalité pour iOS (elle est apparue pour la première fois dans macOS Sonoma) qui redirige les ressources pour améliorer les fréquences d’images et la latence Bluetooth, de sorte que les jeux les plus exigeants pourraient être plus performants que sous iOS 17 ou iOS 18. Cependant, le mode Jeu fonctionne à un faible niveau et pourrait être interrompu par des composants bêta.

Le mode Jeu peut améliorer les performances dans les jeux exigeants, mais les logiciels bêta pourraient interrompre ces processus de bas niveau. Jeff Carlson/CNET

Toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 ne sont pas encore disponibles

Nous savons déjà que de nombreuses fonctionnalités Apple Intelligence ne seront pas disponibles immédiatement, même si iOS 18.1 nous donne les premières avec lesquelles jouer.

Tel est le cycle de vie du développement : certaines fonctionnalités sont mises en veilleuse pour que d’autres puissent être finalisées. L’année dernière, Apple a annoncé deux fonctionnalités multimédia intéressantes, les listes de lecture collaboratives dans l’application Musique et AirPlay dans les hôtels, qui n’ont été déployées qu’en janvier et avril 2024, respectivement.

Je sais qu’il est difficile d’être patient lorsque les fonctionnalités futures sont à portée de téléchargement. Mais je ne veux pas non plus que vous vous brûliez les ailes (comme je l’ai fait par le passé).

