Soyez prudent au Canada, dit l’Inde à ses citoyens après que le Canada l’accuse de meurtre

L’Inde a demandé aux citoyens canadiens d’être prudents, par crainte de « crimes haineux et de violences criminelles politiquement tolérés ».

Il ne fait pas référence à l’accusation du Canada concernant son implication dans le meurtre d’un séparatiste sikh au Canada.

Les relations sont allées de mal en pis depuis cette allégation du Canada.

L’Inde a mis en garde ses citoyens contre toute visite dans certaines régions du Canada, dernière salve dans une querelle diplomatique suite aux allégations d’Ottawa selon lesquelles New Delhi aurait été impliquée dans l’assassinat d’un chef séparatiste sikh cette année.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé à l’Inde de traiter avec « le plus grand sérieux » la révélation explosive de son enquête sur sa mort par balle.

Les retombées ont entraîné des expulsions diplomatiques et un démenti énergique de la part de l’Inde, qui a déclaré que toute suggestion selon laquelle elle avait joué un rôle dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar en juin était « absurde ».

Sans faire explicitement référence à cette dispute, le ministère indien des Affaires étrangères s’est déclaré mercredi préoccupé par la sécurité de ses citoyens au Canada en raison de « crimes haineux et de violences criminelles politiquement tolérés ».

« Les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », indique un communiqué du ministère.

« Il est donc conseillé aux ressortissants indiens d’éviter de voyager dans des régions et des lieux potentiels au Canada qui ont été témoins de tels incidents. »

Nijjar a été abattu par deux assaillants masqués devant un lieu de culte sikh qu’il présidait à Surrey, une banlieue périphérique de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique.

Nijjar a soutenu la création d’une patrie sikh sous la forme d’un État indépendant du Khalistan, dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, à la frontière du Pakistan. C’est le berceau de la religion sikh.

L’Inde l’a désigné comme « terroriste » en 2020 et a demandé son arrestation pour un complot présumé en vue de commettre un meurtre. Il avait nié ces accusations, selon l’Organisation mondiale sikh du Canada, une organisation à but non lucratif qui affirme défendre les intérêts des sikhs canadiens.

Le gouvernement indien accuse Ottawa de fermer les yeux sur les activités des nationalistes sikhs radicaux qui prônent la création du Khalistan.

« Je ne cherche pas à provoquer »

Les relations entre le Canada et l’Inde sont tendues depuis l’assassinat du leader sikh et les manifestations qui ont suivi au Canada.

Trudeau, qui a rencontré Modi en marge du sommet du Groupe des 20 (G20) de ce mois-ci à New Delhi, a déclaré mardi qu’il s’attendait à ce que l’Inde examine correctement les allégations concernant le meurtre de Nijjar.

« L’Inde doit prendre cette question avec le plus grand sérieux », a-t-il déclaré. « Nous faisons cela. Nous ne cherchons pas à provoquer ou à dégénérer. »

Les États-Unis se sont joints au Canada pour demander à l’Inde de révéler ce qu’elle sait du meurtre.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations évoquées par le premier ministre Trudeau », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué.

« Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens. Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice.

Dans un rapport publié mardi soir, l’agence de presse Reuters a déclaré que le Canada avait travaillé « en étroite collaboration » avec les États-Unis pour obtenir des renseignements selon lesquels des agents indiens étaient potentiellement impliqués dans le meurtre de Nijjar.

« Nous avons travaillé très étroitement avec les États-Unis, notamment sur la divulgation publique hier. [Monday] », a déclaré à Reuters une source haut placée du gouvernement canadien.

Les preuves en possession du Canada seront partagées « en temps voulu », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’information.

Le chef de l’opposition conservatrice du Canada, Pierre Poilievre, a exhorté Trudeau à montrer les preuves que le gouvernement a en main.

Jesse Singh, fondateur et président du groupe communautaire Sikhs of America, a déclaré lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Hudson Institute de Washington que Trudeau n’avait fourni aucune preuve.

« C’est juste quelque chose qu’il a dit être une ‘allégation crédible’ sans aucune preuve. Et je pense que nous devrons attendre pour voir s’il existe des preuves, et je pense que d’autres décisions pourront alors être prises », a déclaré Singh.