Soyez proactif sur votre santé avec 20% de réduction sur les kits de test alimentaire à domicile Everlywell

Notre corps est important, c’est pourquoi nous sommes si nombreux à aller au gymnaseessayer manger mieux et faire le point sur notre bien-être général. Mais tout ce qu’il faut, c’est un simple test pour en savoir plus sur ce que votre corps veut que vous mangiez en premier lieu. Beaucoup de gens ont des sensibilités alimentaires cachées ou même des allergies légères, et se faire tester pour eux est le moyen le plus rapide de le savoir avec certitude.

Avoir des sensibilités alimentaires peut avoir un impact important sur votre santé et votre bien-être en général, c’est pourquoi vous faire tester peut vous aider à vous assurer que vous mangez les bons aliments pour votre corps. C’est ce que les kits de test à domicile sont pour. Et lorsque vous utilisez le code PASSER À L’ACTION à la caisse maintenant jusqu’au 31 août.

Il existe trois kits de test alimentaire, dont le test d’allergie alimentaire, le test de dépistage de la maladie coeliaque et le test complet de sensibilité alimentaire.

Si vous pensez avoir un allergène alimentaire courant, vous pouvez économiser 30 $ sur le , jouant seulement 119 $ pour le savoir avec certitude. Il mesure neuf anticorps immunoglobulines E qui sont liés à des allergies alimentaires courantes. Et si vous souffrez de douleurs abdominales, de ballonnements et de troubles digestifs, vous pouvez obtenir le pour seulement 95 $ en ce moment. Il mesurera trois anticorps clés qui indiquent la maladie coeliaque. Et pour 239 $, soit une remise de 60 $, vous pouvez obtenir le filtre le plus large et le plus complet, le qui teste votre réactivité à 204 aliments courants.

Everlywell propose de nombreux tests à domicile au-delà de la sensibilité alimentaire. Il existe plus de 30 kits à domicile, y compris ceux qui testent les MST, les problèmes de thyroïde, la fertilité, les niveaux de testostérone, la santé cardiaque, le sommeil, le stress et plus encore, y compris Tests COVID-19. La plupart des tests coûtent environ 49 $, mais les coûts peuvent atteindre 299 $, selon le test. Et bien que seuls les tests d’allergènes alimentaires soient actuellement à prix réduit, de nombreux autres seront mis en vente à différents moments de l’année.

Les résultats de ces tests vous donnent non seulement une évaluation précieuse de votre santé, mais ils peuvent également constituer un cadeau attentionné pour quelqu’un qui, selon vous, pourrait éviter les visites chez le médecin. Tout est fait à la maison et remis par courrier à . Les résultats prennent généralement quelques jours à une semaine pour être rendus. De plus, les achats d’Everlywell peuvent être soumis pour remboursement via la plupart des régimes d’avantages sociaux de la FSA et de la HSA, mais assurez-vous de vérifier votre régime individuel avant l’achat.

Lire la suite: Meilleures multivitamines pour 2022