Soyez prêt pour les urgences avec cette paire de lampes de poche à DEL Energizer à 14 $

Alors que presque tous les téléphones sur le marché aujourd’hui ont leur propre lampe de poche intégrée, dans le cas d’un vrai urgence, vous allez vouloir la vraie chose. Chaque maison devrait avoir au moins un ou deux éléments durables et fiables lampes de poche à portée de main, et en ce moment, vous pouvez vous procurer un ensemble à prix réduit. Amazon offre actuellement 50% de réduction sur une paire de lampes de poche LED rechargeables Energizer, ramenant le prix à seulement 14 $. Assurez-vous simplement d’activer le coupon instantané sur la page du produit pour obtenir la remise. Amazon n’a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de cette offre.

Ces lampes de poche Energizer sont compactes et conçues pour une utilisation en extérieur et en cas d’urgence. Ils offrent une autonomie allant jusqu’à sept heures et se rechargent à l’aide d’un micro-USB. Ils sont fabriqués en aluminium durable de qualité aéronautique et peuvent supporter les éclaboussures avec un indice de résistance à l’eau IPX4. Ils sont également équipés d’une lentille incassable qui peut résister à des chutes allant jusqu’à un mètre. Ils ont trois modes d’éclairage différents, bas, haut et stroboscopique, et avec 500 lumens de puissance, ils ont une distance de faisceau allant jusqu’à 200 mètres.