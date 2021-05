«  Soyez prêt  »: la sensation tchétchène de l’UFC, Chimaev, cible QUATRE combats cette année alors qu’il se tourne vers son rival

La montée rapide de Chimaev a été stoppée par une infection à coronavirus qui a finalement mis fin à une confrontation de haut niveau avec Leon Edwards, vedette des poids welters, plus tôt cette année, alors que la star d’origine russe menaçait de s’éloigner du sport en raison des conséquences néfastes de la maladie. lui.

Après un traitement spécialisé avec l’UFC à Las Vegas et une contribution persuasive du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, Chimaev, 27 ans, vise à faire un retour en août – ce qui, selon lui, ne sera que le début d’un assaut alterné de quatre combats. entre les rangs poids welter et poids moyen.

«Je me bats en août 170 lb, septembre 185 lb, novembre 170 lb, décembre 185 lb, soyez prêt,» Chimaev a tweeté ce week-end, taguant le patron de l’UFC Dana White et les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby.

Je me bats en août 170 lb septembre 185 lb novembre 170 lb décembre 185 lb être prêt إن شاء الله. @danawhite@ Mickmaynard2@seanshelby – Khamzat Chimaev (@KChimaev) 9 mai 2021

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

L’arrivée explosive de Chimaev sur la scène UFC est survenue l’été dernier lorsqu’il a remporté trois combats en l’espace de 66 jours – à commencer par la victoire sur John Phillips chez les poids moyens, suivie d’une victoire au premier tour contre Rhys McKee chez les poids welters, puis un autre arrêt au premier tour sur Gerald Meerschaert à 185 livres.

Pour sa prochaine sortie, la star basée en Suède a un nom ferme en tête – le prétendant poids welter Neil Magny, qui a remporté une victoire décisive sur Geoff Neal à Las Vegas samedi soir pour revenir dans la colonne des victoires.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Neil Magny (@ neil_magny170)

Chimaev et Magny ont échangé des barbes en ligne ces derniers mois, l’ancien jurant de donner à son rival un «Vraie gifle tchétchène» quand ils se rencontrent dans l’octogone.

Magny est toujours le nom sur les lèvres de Chimaev et il a réitéré son souhait d’affronter l’Américain samedi, en tweetant: « [Neil Magny] vous me battez ensuite. Ne cours pas comme du poulet. Nous verrons qui gifle qui en cage.

@NeilMagny vous me battez ensuite. Ne cours pas comme un pouletNous verrons qui gifle qui @danawhite – Khamzat Chimaev (@KChimaev) 9 mai 2021

Après avoir remporté une 18e victoire à l’UFC, Magny a exprimé une préférence pour Vicente Luque en tant que prochain adversaire – mais ne reculait pas par rapport au gant imposé par « Borz ».

«S’il veut se faire enculer cet été, je suis prêt à lui donner», dit le neuvième Magny de Chimaev.

«Il a gazouillé sur les réseaux sociaux… Je serais ravi de cette opportunité.

Magny, 33 ans, visera une 19e victoire record en poids welter – pour le mettre au niveau du grand Georges St-Pierre.

Classé 15e parmi les poids welter de l’UFC, Chimaev sera à la poursuite d’une 10e victoire sur son record jusqu’ici invaincu.