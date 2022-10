Soyez payé pour voyager en Australie, en Nouvelle-Zélande dans un camping-car

Et cette personne va tout faire depuis sa camionnette, la Deel Mobeel.

Fournisseur de paie Deel cherche à embaucher un nomade des médias sociaux qui travaillera avec son équipe pendant six mois pour présenter les tenants et les aboutissants du travail de n’importe où.

Si vous rêvez de voyager en Australie et en Nouvelle-Zélande dans un camping-car, c’est maintenant votre chance d’être payé pour le faire.

L’entreprise propose ce qui suit :

5 000 NZD (environ 2 841 $) par mois pour créer du contenu et être le visage du Deel Mobeel tout en profitant de tout ce que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont à offrir

Une fourgonnette entièrement meublée avec tout le nécessaire pour la durée de votre voyage dans les îles sous-marines

Un vol tous frais payés vers la Nouvelle-Zélande et depuis l’Australie

Une allocation hebdomadaire pour des choses comme la nourriture, l’essence et le stationnement

Horaires flexibles à discuter avec votre manager Deel

Les visas et approbations de travail nécessaires seront traités par Deel

La personne qui décrochera le poste recevra un ordinateur portable et 330 $ pour acheter du matériel de travail à distance.

Ils recevront également 100 $ par mois pour le budget de santé et de bien-être et 30 $ par mois pour l’apprentissage et le développement.

Selon la description de poste, Deel aimerait que leur nomade des médias sociaux :

Créez et téléchargez régulièrement du contenu lié à votre voyage en van sur les plateformes de médias sociaux de Deel, ainsi que sur le vôtre

Démontrer le large éventail de fonctionnalités disponibles sur la plate-forme Deel, y compris ce que c’est que de travailler et d’être payé via Deel

Organisez des rencontres avec d’autres travailleurs à distance et interrogez les clients de Deel pour obtenir des témoignages

Pour être admissible au poste, vous aurez besoin de :

3+ années d’expérience en tant que gestionnaire de médias sociaux, influenceur ou ambassadeur de marque

Solides capacités d’expression et d’écriture en anglais

Un permis de conduire et un passeport

Deel a également déclaré qu’il était intéressé par quelqu’un ayant un lien spécial avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, même les superfans du “Seigneur des anneaux”.

La demande de Deel pour le poste de nomade des médias sociaux se termine le 11 octobre.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Vous pouvez être payé 15 000 $ pour déménager sur cette île italienne idyllique, mais il y a un hic

Ce sont les 10 pays les plus sains pour les nomades numériques – voici pourquoi les États-Unis ne figurent pas sur la liste