Soyez payé pour économiser de l’énergie avec le nouveau programme de remboursement Utrack

Si vous avez passé l’hiver à observer que les clients d’autres fournisseurs d’énergie ont pu réaliser des économies sur leurs factures d’énergie en réduisant leur consommation d’énergie aux heures de pointe, il y a de bonnes nouvelles. Tant que vous disposez de compteurs intelligents et d’un affichage à domicile, vous pouvez désormais vous inscrire à un programme de remboursement et obtenir jusqu’à 3 £ par kWh économisé.

Mais, comme nous l’avons découvert, il se peut que vous ne puissiez toujours pas terminer le processus.

Le programme, par Uswitch, est en cours jusqu’au 31 mars, vous devrez donc être rapide si vous voulez gagner de l’argent. Cela signifie également que le montant que vous gagnerez sera limité : cela pourrait suffire à vous acheter une pizza.

Suivez les étapes ci-dessous pour voir si vous pouvez vous inscrire.

N’oubliez pas que si vous avez déjà adhéré à un programme via votre fournisseur d’énergie, vous ne pourrez pas adhérer à celui-ci. Vous ne pouvez participer qu’à un seul programme à la fois.

Comment s’inscrire au programme de remboursement Utrack

La première étape consiste à télécharger l’application Uswitch. Il est disponible pour iOS et Android et son utilisation est gratuite. Une fois l’application installée, vous devrez créer un compte.

Lorsque vous créez votre compte, vous serez invité à ajouter votre adresse. Cela permettra à Uswitch de trouver votre compteur intelligent.

Une fois que votre compte est prêt à fonctionner – lorsque vous avez vérifié votre e-mail – vous devrez alors “connecter votre compteur intelligent” en saisissant le code sur l’écran d’accueil de votre compteur intelligent.

C’est là que nous avons eu des problèmes. En réalité, vous ne connectez pas du tout votre compteur intelligent – vous connecterez l’écran intelligent et si vous avez du matériel plus ancien, vous ne pourrez peut-être pas vous joindre. Après avoir trouvé le code MAC enfoui dans les paramètres de notre écran British Gas, aucune donnée n’est apparue dans l’application.

L’application a indiqué que cela pourrait être dû au fait que le micrologiciel était «obsolète» et qu’il fallait contacter British Gas pour le mettre à jour.

Jim Martin / Fonderie

Si ce n’est pas possible, vous devrez peut-être demander un affichage à jour, qui n’arrivera peut-être pas beaucoup avant la fin du programme. Au moins, ces « IHD » sont gratuits, ils ne vous coûteront donc pas plus que ce que vous pourriez économiser.

Si vous êtes en mesure de rejoindre Utrack, recherchez simplement un onglet marqué « Remboursement ». Il y a un bouton sur lequel vous devrez cliquer pour rejoindre le programme. Assurez-vous que les notifications push sont activées et que vous êtes inscrit aux e-mails d’Uswitch, afin d’être averti lorsque des sessions d’épargne se présenteront.

Lorsque vous vous serez inscrit avec succès, vous pourrez également voir vos économies et combien vous avez réduit votre consommation d’électricité pendant les sessions d’économies dans le même onglet.

Combien d’argent vais-je récupérer ?

Vous pouvez récupérer jusqu’à 3 £ pour chaque kWh d’énergie économisé. Mais le montant que vous obtiendrez ne dépend pas seulement du peu d’énergie que vous utilisez pendant les séances d’économies – cela dépend de combien vous en utilisez moins que vous ne le feriez normalement.

Ainsi, les personnes qui récupéreront le plus d’argent seront celles qui consomment normalement beaucoup d’électricité à ce moment-là et qui sont en mesure de réduire immédiatement.

Quand auront lieu les séances d’épargne?

Uswitch s’attend à ce qu’il y ait deux sessions par mois jusqu’à la fin du mois de mars. Les personnes participant au programme seront informées à l’avance par e-mail ou par notification push.

Comment récupérer de l’argent ?

Lorsque Uswitch vous contacte pour vous informer d’une session, qui aura lieu pendant la période de pointe de consommation d’électricité (quelque part entre 16h et 19h un jour de semaine), vous devez minimiser la quantité d’électricité que vous utilisez à ce moment-là.

Cela ne veut pas dire être assis dans le noir – cela fera très peu de différence, sauf pour votre confort et votre plaisir de la soirée. Au lieu de cela, vous devriez éviter d’utiliser votre four, votre lave-vaisselle, votre lave-linge et votre sèche-linge pour le moment. Uswitch recommande également de ne pas ouvrir le réfrigérateur ou d’allumer la bouilloire.

Vous cherchez d’autres conseils pour économiser de l’énergie ? La première étape pour économiser de l’argent sur vos factures d’électricité est de découvrir quels appareils et appareils consomment le plus d’énergie dans votre maison. Voici comment connaître le coût de fonctionnement de vos appareils électroniques.

Vous pouvez également découvrir si le chauffage intelligent pourrait vous faire économiser de l’argent, puis consulter les recommandations de notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents que nous avons testés.