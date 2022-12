Soyez l’hôte de vacances idéal grâce à ces 5 éléments essentiels de la chambre d’hôtes

La chambre d’hôtes est le héros méconnu des vacances. C’est là que vos invités se rendent pour se détendre après une journée remplie de plaisirs de vacances et de beaucoup de nourriture. Il doit s’agir d’un lieu de luxe rempli de tous les éléments essentiels nécessaires à un sommeil de qualité.

Il peut être stressant d’anticiper les besoins de vos invités. C’est pourquoi nous l’avons résumé en cinq éléments principaux dont votre chambre d’amis a besoin pour impressionner vos vacanciers.

Voyez aussi pourquoi vous devrait devenir un lève-tôt et comment rester confortable la nuit sans alourdir votre facture de chauffage.

5 essentiels de la chambre d’hôtes pour cette saison des fêtes

Choisissez le bon matelas

Tout commence et se termine avec le matelas. C’est toute la raison pour laquelle la chambre d’amis existe. Selon la fréquence d’utilisation de votre chambre d’amis, vous ne voudrez peut-être pas dépenser beaucoup d’argent pour un matelas de luxe. Beaucoup de gens optent pour des lits de jour ou des canapés-lits pour éviter les coûts.

Cependant, si vous souhaitez offrir un matelas à vos invités, vous avez de la chance ! Il existe de nombreuses options de matelas économiques que nous suggérons pour les chambres d’hôtes. Nous suggérons des matelas comme Touffe et Aiguille ou alors Tout va bien comme des matelas de chambre abordables qui résisteront à l’épreuve du temps.

Pour des options de matelas moins chères pour votre chambre d’amis, consultez nos sélections pour le meilleurs matelas pas chers de 2022. Si vous avez un vieux matelas auquel vous souhaitez donner un nouveau souffle, vous pouvez ajouter un matelas ou alors surmatelas pour prolonger la durée de vie du lit.

Ajoutez de la literie pour temps frais

Lorsque le temps se rafraîchit, votre chambre d’amis peut se transformer en glacière. Vous pouvez ajouter une literie prête pour l’hiver dans votre chambre pour lutter contre le froid sans augmenter votre facture de chauffage. Peut-être que votre style consiste à superposer quelques couvertures sur le thème des vacances. Ou peut-être voulez-vous rester simple et ajouter draps en flanelle ou en jersey au lit. Voici votre chance de tirer parti de vos talents de décorateur et de faire de votre lit d’invité un pays des merveilles douillet.

Autres options de literie par temps frais à ajouter à votre chambre d’amis :

Remplir le lit d’oreillers

Vous ne pouvez pas avoir une bonne chambre d’amis sans oreillers. Les oreillers sont essentiels pour un sommeil de qualité et pour assurer le soutien de votre cou et de votre tête la nuit. Les oreillers plats et anciens que vous sortez du placard pour les invités peuvent être de retour pour leur sommeil. Le mauvais oreiller peut causer de l’inconfort ou des douleurs au cou. Il y a des oreillers à tous les prix. Donc, que vous ayez un budget limité ou que vous soyez prêt à payer pour le luxe, il existe plusieurs options. Et n’oubliez pas les lancers de vacances – c’est la saison.

brizmaker/Getty Images



N’oubliez pas les rideaux

Les rideaux occultants sont essentiels pour une chambre d’amis réussie, surtout si vous avez des membres de la famille qui voyagent à travers les fuseaux horaires à visiter. Les rideaux occultants peuvent considérablement améliorer sommeil diurne qualité en protégeant de la lumière du soleil. Notre production de mélatonine, qui contrôle notre cycle veille/sommeil, est basé sur notre exposition à la lumière. Notre corps arrête de produire de la mélatonine lorsque le soleil se lève, nous sommes donc vigilants. Puis, lorsque le soleil se couche, notre production de mélatonine augmente et nous nous endormons. Les rideaux occultants offrent aux voyageurs la possibilité de rattraper leur retard de sommeil.

Ajouter un diffuseur d’huile

Une fois que la chambre d’amis parfaite est configurée, vous pouvez vous concentrer sur les choses supplémentaires – les décorations de vacances, le sommeil masques et le diffuseurs d’huile.

Les diffuseurs d’huile offrent un moyen de rendre votre chambre d’amis un peu plus intime grâce à l’aromathérapie. Des parfums comme camomille ou lavande l’huile peut aider les clients à se sentir détendu et rajeuni. Il y a plusieurs types de diffuseurs d’huile, comme les diffuseurs à roseaux ou à ultrasons. Les diffuseurs d’huile sont un moyen facile de rendre vos invités plus à l’aise et de mieux dormir en cours de route.

Vouloir plus? Apprendre à utiliser Le CBD comme somnifère naturel et quels aliments manger pour un sommeil ultime.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.