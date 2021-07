Soyez honnête, de combien d’années de mises à jour avez-vous vraiment besoin ?

Les mises à jour sont encore une fois un sujet de conversation ici sur Android World car encore une fois, un fabricant nous a initialement fait croire qu’elles étaient mauvaises. Je parle de la saga Motorola d’hier, où ils ont été poussés à clarifier la politique de mise à jour et le nombre d’années de support pour leur nouvelle ligne Edge 20 après que quelqu’un a donné une citation inexacte aux médias.

Cela m’a fait réfléchir, en tant que personne qui déchire régulièrement les entreprises qui n’essaieront même pas de faire correspondre le support de mise à jour de Google ou de Samsung, si vous avez vraiment besoin de 2, 3 ou 4 ans ou plus de support de mise à jour. Maintenant, avant de me gifler à travers l’écran, permettez-moi d’expliquer clairement pourquoi je me pose la question.

Pendant un certain nombre d’années, la mise à niveau a été un gros problème sur Android. Il y avait tellement de putains de téléphones et tellement d’améliorations rapides que nous ne pouvions tous nous empêcher d’essayer de passer à un nouveau téléphone chaque année, parfois plus d’une fois par an. Sérieusement, en 2014, 44% d’entre vous nous ont dit que vous mettez à niveau chaque fois que vous voyez un nouveau téléphone que vous aimez, avec un autre 19% disant que vous mettez à niveau chaque année. En 2018, ces chiffres étaient fondamentalement les mêmes. Ce n’est qu’en 2019 que vous avez tous décidé que s’accrocher à des téléphones pendant 2 ans ou plus était intelligent.

Alors que nous nous asseyons ici et détruisons chaque entreprise qui ne propose pas de correctifs de sécurité mensuels et offre au moins 2 ans ou plus de support Android OS, je suis vraiment curieux de savoir si vous avez vraiment besoin de ce niveau de support ou si cela vous fait juste sentir mieux. C’est moi qui suis un peu effronté, mais vous comprenez pourquoi je demande, n’est-ce pas ? Parce que si vous effectuez tous une mise à niveau tous les 1 à 2 ans, pourquoi 3 à 4 ans de support sont-ils importants ? Ou vous tenez toujours tous vos téléphones et ces 2e et 3e années comptent vraiment ?