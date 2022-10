“Soyez forts et réveillez-vous bientôt”: des proches et des survivants pleurent après la bousculade dans un stade indonésien

Après l’une des catastrophes footballistiques les plus meurtrières de l’histoire, les survivants et les familles des défunts recollent les morceaux.

125 personnes sont mortes dans un stade de football à Malang, en Indonésie, après que la police a tiré des gaz lacrymogènes lorsque des supporters en colère ont couru sur le terrain, provoquant une bousculade.

Beaucoup sont morts par manque d’oxygène après avoir été poussés, tirés et piétinés dans le chaos de l’écrasement.

Etik était assise les jambes croisées sur le sol de l’hôpital, attendant avec impatience que sa fille reprenne conscience après avoir été prise dans l’une des catastrophes de stade les plus meurtrières de l’histoire du football mondial.

“C’était sa première fois (lors d’un match)”, a déclaré Etik, retenant ses larmes devant l’unité de soins intensifs de l’hôpital Saiful Anwar, dans le centre de la ville de Malang, dans l’est de l’Indonésie.

Sa fille de 21 ans, Dian Puspita, était l’une des spectatrices qui ont frôlé la mort après que la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des terrasses bondées pour réprimer une invasion de terrain, ce qui a poussé les fans paniqués à se précipiter vers les sorties.

La bousculade et le chaos qui ont suivi ont fait au moins 125 morts et plus de 300 blessés.

Etik – qui, comme beaucoup d’Indonésiens, n’a qu’un nom – s’est inquiétée lorsque sa fille n’est pas rentrée à la maison.

LIRE | La colère grandit contre la police indonésienne suite à la tragédie meurtrière d’un stade de football

“Je l’ai appelée mais elle n’a pas décroché”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est précipitée à l’hôpital après que l’amie de Puspita lui ait dit ce qui s’était passé, se dirigeant immédiatement aux urgences pour voir sa fille, qui était allongée sur un lit avec l’épaule cassée et le visage rouge et enflé.

“Je ne pensais pas que cela arriverait”, a déclaré Etik, qui a attendu 12 heures à l’hôpital dimanche.

Les fans en colère du club de football Arema avaient envahi le terrain après avoir perdu contre leurs féroces rivaux Persebaya Surabaya, provoquant la réponse largement critiquée de la police.

Dans le même hôpital, Irgi Firdiansah, 20 ans, se souvient avoir sauvé Puspita des vagues de spectateurs, alors qu’ils luttaient tous les deux pour survivre à la bousculade.

Il dit, les larmes coulant sur son visage :

C’était plein de fumée. Je n’ai rien pu voir.

Firdiansah a déclaré que les gaz lacrymogènes semblaient viser directement les spectateurs et que, alors que les gens paniquaient, il a été poussé et “ne pouvait pas bouger” lorsqu’il a été pris dans la bousculade pour fuir le stade.

Ses mains ont été meurtries d’avoir été piétinées, mais il a réussi à tenir Puspita et à la sortir de l’arène.

“J’ai continué à la tenir même si je ne connaissais pas son état”, a-t-il dit, sa voix chutant à un faible marmonnement alors qu’il décrivait l’expérience déchirante.

‘Être fort’

Plus tôt dans la journée, le chaos avait englouti l’hôpital alors que les victimes étaient précipitées, les autres hôpitaux de la ville étant submergés par l’afflux de morts et de blessés.

Beaucoup sont morts par manque d’oxygène après avoir été poussés, tirés et piétinés dans le chaos de l’écrasement.

Le gouvernement indonésien a demandé à la police du pays d’identifier et de punir le responsable de la tragédie.

À la tombée de la nuit, l’agitation à l’hôpital s’est calmée. Des proches allongés sur des nattes et recouverts de couvertures pour se reposer à l’extérieur de l’établissement, attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches.

Certaines personnes se tenaient la tête entre les mains, priant pour la survie de leurs proches. D’autres ont tenté de dormir sur des bancs d’hôpital.

Périodiquement, un mégaphone appelait un nom, un signal pour que les proches de la personne entrent dans l’hôpital et reçoivent la bonne – ou la mauvaise – nouvelle.

La dernière fois qu’Etik a été autorisée à voir sa fille, elle lui a tenu la main et lui a chuchoté un message, un message qu’elle espérait ne pas être le dernier qu’elle pourrait partager avec sa fille.

“Tu dois,” lui dit-elle.