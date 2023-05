« Soyez extrêmement prudent »: un expert craint pour les finales européennes après une nuit de violence

L’un des auteurs du rapport indépendant sur la finale de la Ligue des champions 2022 a déclaré que la violence qui a suivi la défaite de l’AZ Alkmaar contre West Ham jeudi montre que l’UEFA n’a pas tiré les leçons de la quasi-tragédie de Paris et a averti les supporters anglais d’être « extrêmement prudents » s’ils devaient se rendre aux finales du mois prochain à Istanbul et à Prague.

Le professeur Clifford Stott a déclaré que la prise d’assaut par les ultras de l’AZ d’un stand contenant des parents de joueurs de West Ham était « exactement le genre de circonstances dans lesquelles des gens meurent » et que l’UEFA aurait dû prendre le contrôle des plans de police et d’intendance après les troubles dans la ville néerlandaise plus tôt ce jour-là. .

« C’est l’événement de l’UEFA », a déclaré Stott. « Qu’ils supervisent l’échange d’informations entre les parties prenantes est l’une des principales conclusions de notre enquête. Bien que nous acceptions que c’est un défi majeur de gérer chaque événement de l’UEFA de cette manière, il s’agit d’une demi-finale, c’est un événement majeur pour l’UEFA et ce que nous voyons est une situation où leur surveillance n’a pas abouti à une interopérabilité effective entre les différents acteurs.

L’UEFA n’a pas commenté les violences d’après-match mais devrait mener une enquête. L’instance dirigeante est censée affirmer qu’elle n’est directement responsable que des matches qu’elle organise sur des terrains neutres, le plus souvent des finales. Ce mois-ci, après les recommandations de l’examen, il a annoncé son intention de « renforcer les garanties existantes pour les supporters assistant aux finales des compétitions de clubs et d’équipes nationales », qui entreront en vigueur dans les semaines à venir. L’UEFA déploie des agents de sûreté et de sécurité sur d’autres matches et surveille à distance les événements lors des matches.

L’une des principales recommandations du rapport du comité d’examen indépendant sur la finale de Paris, où les supporters de Liverpool ont été agressés, détenus et entassés dans des zones confinées par la police française, puis blâmées par les autorités, était que l’UEFA devrait assumer une plus grande responsabilité pour la sécurité des supporters à tous les matchs de ses compétitions.

La recommandation 21 du rapport, qui a été commandée par l’UEFA, indique que « les preuves suggèrent que des problèmes similaires, en particulier en ce qui concerne le maintien de l’ordre et l’accès des supporters handicapés, sont régulièrement rencontrés, bien qu’à une moindre échelle, par les supporters assistant à d’autres rencontres régies par l’UEFA… Nous recommandons que L’UEFA examine de près leur capacité à postuler [some] recommandations plus génériques pour éviter que des dangers similaires ne se développent au-delà des attributions du [Champions League final] seul. »

Stott pense que les incidents à Paris et à Alkmaar devraient être un avertissement pour les supporters de West Ham se rendant à la finale de la Ligue de conférence Europa à Prague et les supporters de Manchester City se rendant à Istanbul pour la finale de la Ligue des champions.

Le maintien de l’ordre lors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière entre Liverpool et le Real Madrid a été largement critiqué. Photographie : Harriet Lander/Copa/Getty Images

« Être un supporter anglais se rendant à des compétitions internationales de football en Europe continentale est une occupation dangereuse », a-t-il déclaré. «Cela fait des décennies et cela reste ainsi, comme nous l’avons vu hier soir. Comment cela peut-il inspirer confiance à quelqu’un qu’il sera en sécurité à Istanbul ou à Prague ? Ma recommandation est à tous ceux qui se rendent à cet événement : soyez extrêmement prudents.

West Ham ne s’attend pas à ce qu’aucun de ses joueurs ne soit puni par l’UEFA pour s’être précipité pour défendre ses amis et sa famille contre les attaques. Les officiels du club, les sponsors et les anciens joueurs étaient également dans cette section. L’équipe a interrompu ses célébrations lorsqu’elle a vu qu’elle était envahie.

Michail Antonio, Saïd Benrahma, Aaron Cresswell, Flynn Downes et Lucas Paquetá faisaient partie des joueurs de West Ham qui ont affronté les fans de l’AZ. Mais toute crainte qu’ils soient suspendus pour la finale contre la Fiorentina est susceptible d’être anéantie. Un porte-parole de l’UEFA n’a fait aucun commentaire, mais West Ham s’attend à ce que l’instance dirigeante examine le contexte et accepte que les joueurs protègent leurs proches.

Il est probable que l’AZ soit puni par l’UEFA pour ses dispositions en matière de sécurité. Les ultras locaux se sont déplacés vers la zone avant le coup de sifflet final et des séquences vidéo semblent suggérer qu’ils ont rencontré peu de résistance lorsqu’ils ont pris d’assaut une barrière. Des images sur les réseaux sociaux ont montré un fan de West Ham combattant des supporters de l’AZ.

Vendredi, AZ a décrit la demi-finale comme une « soirée noire de jais » et a déclaré qu’il était clair que les processus de sûreté et de sécurité « doivent être améliorés ». Dans un communiqué, ils ont déclaré: « AZ est un club civilisé où l’esprit sportif, les normes et les valeurs sont primordiaux. Le club fera tout son possible, en collaboration avec les autorités concernées, pour identifier ces personnes et prendre les mesures appropriées. »

La police néerlandaise examine des images pour identifier les personnes soupçonnées d’avoir causé des problèmes. La police a déclaré que son objectif cette nuit-là était de disperser la foule et de rétablir l’ordre le plus rapidement possible.