Soyez en sécurité sur l’eau en cette fête du Canada : GRC de Kelowna

Avec environ 60 000 personnes qui devraient participer aux festivités de la fête du Canada de ce long week-end au centre-ville de Kelowna, les eaux du lac Okanagan seront beaucoup plus achalandées que d’habitude.

La GRC de Kelowna rappelle au public quelques conseils utiles pour prévenir les accidents sur l’eau.

« La vision de la GRC est d’éliminer les décès insensés et évitables sur nos voies navigables », lit-on dans un communiqué de presse.

« La majorité des accidents sont causés par l’opérateur du bateau et non par des problèmes mécaniques, des pannes d’équipement ou des causes environnementales. »

Avant de partir sur l’eau, les plaisanciers doivent toujours s’assurer qu’il y a suffisamment de gilets de sauvetage à bord pour tout le monde.

La négligence humaine et la vitesse sont deux des facteurs qui contribuent le plus aux blessures, a déclaré l’inspecteur Rob Pikola de la GRC de West Kelowna.

« S’il vous plaît, ne faites pas la course avec vos bateaux sur le lac. »

Si vous nagez, la GRC vous avertit de ne pas repousser vos limites, car de nombreux incidents de noyade sont dus à la fatigue et au fait d’être trop loin du rivage.

La police sera sur l’eau tout le week-end.

