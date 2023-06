Soyez en forme et économisez de l’argent avec 500 $ de rabais sur ce vélo d’exercice Echelon

Un vélo d’exercice est l’un des meilleurs équipements que vous puissiez avoir dans votre salle de gym à domicile. Ils vous permettent de faire un bon entraînement cardio, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, et ont généralement une empreinte plus petite qu’un tapis roulant. Et en ce moment, vous pouvez en obtenir un avec une remise importante. Walmart offre actuellement 502 $ de rabais sur l’Echelon Connect Sport-S, qui baisse le prix à 297 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ce vélo d’exercice Echelon dispose de 32 niveaux de résistance différents afin que vous puissiez ajuster l’intensité de vos entraînements. Il est également équipé d’un écran tactile HD de 10 pouces qui vous permet de surveiller votre rythme, la distance, les calories brûlées et plus encore, ainsi que de diffuser des cours en direct et à la demande avec un Adhésion Échelon Premier (un essai gratuit de 30 jours est inclus avec cet achat). L’écran pivote même à 180 degrés pour que vous puissiez l’utiliser pour d’autres entraînements comme le yoga et la musculation. Le vélo a une empreinte d’environ 1 100 pouces carrés et peut peser jusqu’à 300 livres.

Et pour encore plus d’économies sur l’équipement de gym à domicile, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de fitness pour de bonnes affaires sur l’équipement, les vêtements, les trackers de fitness et plus encore.