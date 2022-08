“Soyez en colère, soyez frustré mais passez à autre chose” était le message de l’entraîneur à l’équipe indienne de hockey féminin après la défaite en demi-finale

“Soyez en colère, soyez frustrée, vous avez parfaitement le droit, mais passez à autre chose et installez-vous avant le match crucial pour la médaille de bronze”, était le mantra de l’entraîneure en chef Janneke Schopman après la défaite de l’équipe indienne de hockey féminin lors d’une fusillade controversée contre l’Australie à Birmingham en 2022. Demi-finale des Jeux du Commonwealth.

Et ses paroles de sagesse semblaient avoir fonctionné comme par magie alors qu’une Inde blessée battait la Nouvelle-Zélande 2-1 en fusillade après 1-1 en temps réglementaire pour décrocher une médaille CWG – une médaille de bronze – après une interruption de 16 ans.

Les Indiens ont été défaits par un horrible faux pas du chronomètre des officiels techniques lors de la fusillade contre l’Australie, qu’ils ont finalement perdu 0-3 après une impasse 1-1 après 60 minutes.

“Nous avons tout donné contre l’Australie, mais ce n’était pas génial comment la fusillade a commencé. Mais c’est ce que c’est et nous devons l’accepter et suivre notre rythme », a déclaré Schopman, ravi.

“Après le match d’hier, nous avons eu une réunion d’équipe et j’ai dit aux filles ‘Soyez en colère, soyez frustrées, évacuez toute votre colère… mais demain est un nouveau match et nous devons nous calmer. Nous devons avancer. Nous savions que nous pouvions combattre n’importe quelle équipe et les filles ont fait preuve d’une grande résilience.

Un faux pas de chronométrage par un officiel technique lors de la fusillade a privé l’Inde de l’occasion contre l’Australie samedi. Rosie Malone a raté la première tentative de l’Australie lors des tirs au but alors que la skipper indienne Savita a réussi un excellent bloc.

Mais Malone a eu une seconde chance après l’erreur de chronométrage des officiels et cette fois l’attaquant a marqué pour changer l’élan du match.

« Ce n’est pas la faute de l’arbitre, ils se sont vraiment excusés. Je demande à la FIH de ne pas se contenter de regarder les règles car il y a tellement d’humains que de règles », a déclaré Schopman.

« Ça ne sert à rien de porter plainte. Avons-nous été volés ? Peut-être mais ça ne sert à rien…”

L’entraîneur néerlandais a déclaré qu’il avait toujours cru en la capacité de ses joueuses, malgré une Coupe du monde ordinaire qui a précédé le CWG.

« Je savais que nous pouvions jouer au hockey et nous l’avons montré. Il y a tellement de talent en Inde, ils ont de grandes mains alors pourquoi ils ne devraient pas avoir plus de balles que l’adversaire.

“La Coupe du monde nous a appris de précieuses leçons, mais la conviction a toujours été là. Cela prend du temps, mais nous savons que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui », a déclaré Schopman.

Après avoir traversé des moments difficiles après avoir pris les rênes de l’équipe, Schopman a finalement goûté au succès et, naturellement, elle était émotive.

« Je suis toujours émotif. Pour moi, ça a été dur quelques semaines. En Coupe du monde, beaucoup de nos matchs ont été serrés, 50-50. Donc je voulais juste que les filles gagnent et obtiennent une médaille qu’elles méritent.

La capitaine indienne Savita, qui s’est avérée être la star de la victoire contre la Nouvelle-Zélande avec son spectacle spectaculaire lors de la fusillade, a crédité Schopman.

“En tant que capitaine et joueur senior, je donnerais tout le mérite de la médaille à notre entraîneur Janneke. Elle nous a motivés et nous a dit de ne pas abandonner jusqu’à la dernière minute », a-t-elle déclaré.

De retour au Village des Jeux, les Indiennes ont reçu un accueil enthousiaste du côté masculin avec Manpreet Singh et ses coéquipières alignées de chaque côté pour applaudir leurs homologues féminines.

“C’était spécial pour nous. C’était une surprise. Nous ne savions pas qu’ils nous attendaient pour nous accueillir. Maintenant, nous voulons une médaille d’or d’eux », a déclaré Savita.

