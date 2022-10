Soyez effrayé en octobre chez Jack’s à Kelowna – Kelowna Capital News

Le centre-ville est sur le point de devenir un peu plus effrayant juste à temps pour Halloween grâce aux affaires de Kelowna.

Jack’s on Bernard renouvelle une fois de plus son décor pour célébrer la saison effrayante d’octobre.

Spooky Bar ouvre le 13 octobre et se poursuivra jusqu’au 31 octobre.

James Addington, un associé directeur de Jack’s, a déclaré que le bar servira des esprits effrayants et des plats mortellement délicieux et l’encouragement des costumes.

“Avec le succès de nos précédents pop-ups Winter Wonderbar et Breakup Bar, nous devions célébrer Spooky Season dans le style de Jack – un peu décalé et non conventionnel, mais quelque chose d’accessible à tous”, a-t-il déclaré.

Addington a déclaré que les bars éphémères de Jack ne consistent pas seulement à réinventer l’espace, mais aussi à manger et à boire.

Pour son tout premier menu chez Jack’s, le chef Jackson Harlton lance des éléments de menu inspirés par son amour pour la cuisine traditionnelle classique et les tapas espagnoles.

Et Griffin Cox, le gérant du bar pop-up tendance, est de retour pour concocter des cocktails effrayants.

Les réservations peuvent être faites sur le site Web de Jack www.jackskelowna.com.

Jack’s on Bernard est situé au centre-ville de Kelowna au 231, avenue Bernard et est ouvert de 17 h à minuit, du dimanche au jeudi et jusqu’à 1 h du matin pour les repas sur place et à emporter.

