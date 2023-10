Soyez effrayant avec ce guide des costumes d’Halloween d’horreur et de science-fiction

Halloween les magasins sont déjà à court d’options de costumes, donc si tu es là, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’idées pour quelque chose à porter pour ces prochaines soirées effrayantes. Tu viens sur io9 à l’heure où vous en avez besoin, en cette semaine du vendredi 13 ? Ne t’inquiète pas, nous vous avons.

Ce guide des costumes présente horreur et des personnages de science-fiction provenant de propriétés comme Gremlins, Le massacre à la tronçonneuse du Texas, Rick et Morty, Jus de Beetle, Star Trek et plus! (Si ouitu cherches Fantasy et scostumes de super-héros, vérifier notre costume précédent guide.)