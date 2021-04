Dans un monde axé sur le mobile, l’apprentissage et le travail en déplacement sont devenus monnaie courante. Pour les moments où vous avez besoin de l’efficacité et du confort de taper sur un clavier physique mais que vous ne voulez pas transporter votre ordinateur portable, le Samsung Smart Keyboard Trio 500 est suffisamment mince et léger pour se glisser dans votre sac et l’emporter avec vous tout au long de la journée. . Capable de se connecter à plusieurs appareils à la fois et avec des raccourcis intelligents, le Samsung Smart Keyboard Trio 500 vous aidera à faire passer votre multitâche au niveau supérieur et à en faire plus, où que vous soyez.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez tirer le meilleur parti de votre Samsung Smart Keyboard Trio 500.

Connectez-vous en toute transparence à plusieurs appareils

Le Smart Keyboard Trio 500 ne prend que quelques instants pour s’installer et se connecter en toute sécurité à un appareil. Allumez-le simplement, maintenez la touche Bluetooth enfoncée et une alerte apparaîtra sur l’écran de votre appareil. Appuyez sur «se connecter», tapez le code à 6 chiffres qui s’affiche sur votre écran, et vous êtes prêt à partir.

Vous pouvez coupler le Samsung Smart Keyboard Trio 500 avec jusqu’à trois appareils différents à la fois via Bluetooth et basculer facilement entre chaque appareil d’un simple clic sur un bouton, ce qui permet un multitâche sans effort. Supposons que vous tapiez des notes sur votre ordinateur portable et que vous deviez répondre rapidement à un message sur votre smartphone – vous pouvez basculer instantanément entre les appareils, sans aucun tracas.

Lancez vos applications préférées en un seul clic

Vous pouvez personnaliser votre Samsung Smart Keyboard Trio 500 en choisissant vos trois applications préférées sur chaque appareil à ouvrir instantanément lorsque vous appuyez sur l’une des trois touches désignées intégrées au clavier.1 Si vous aimez généralement regarder des vidéos sur votre tablette, mais que vous n’utilisez que les réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez personnaliser Samsung Smart Keyboard Trio 500 pour ouvrir une application différente sur chaque appareil que vous utilisez avec les boutons dédiés pour l’activation de l’application.

Passez facilement à une expérience semblable à celle d’un ordinateur de bureau

Avec votre Smart Keyboard Trio 500, vous pouvez mettre votre smartphone ou tablette Galaxy en mode DeX – une plate-forme logicielle qui étend votre smartphone ou tablette à une expérience informatique de bureau – en appuyant simplement sur un bouton.2 Pour les moments où vous avez besoin de la productivité d’un ordinateur portable, Smart Keyboard Trio 500 avec Samsung DeX3 signifie que vous pouvez prendre des notes, envoyer des e-mails et travailler, le tout sur votre smartphone ou tablette.

Mince et de petite taille, le Samsung Smart Keyboard Trio 500 comprend des touches qui ont presque la même taille qu’un clavier ordinaire, tout en offrant une mobilité beaucoup plus pratique. Disponible en noir ou en blanc, le Samsung Smart Keyboard Trio 500 sera disponible début mai, alors pourquoi ne pas essayer ces conseils par vous-même afin de maîtriser l’art du multitâche, même en déplacement.

1 La fonction Hot Key est disponible sur les smartphones et tablettes Samsung Galaxy exécutant One UI 3.1 qui ont été mis à jour pour la dernière fois en mars 2021 ou plus tard.

3 La disponibilité peut varier selon l’appareil. Samsung DeX pris en charge sur certains smartphones et tablettes Galaxy.