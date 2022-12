Soyez dur avec le Canada au sujet des contaminants miniers transfrontaliers, disent les Premières Nations aux États-Unis

Dans une ville de fines rayures et de partisans du pouvoir, Mike Allison sort comme un pouce endolori. Il est au mauvais endroit – et il le sait.

« Je ne devrais pas être ici », dit soudain l’aîné autochtone vêtu de denim, luttant contre les larmes sous le bord de son chapeau de cowboy emblématique.

«Je devrais être sur le terrain, travailler avec mes enfants, leur enseigner des valeurs. Je devrais apprendre aux enfants à travailler avec l’environnement, pas à se battre pour lui.

Au lieu de cela, le conseiller de la bande indienne d’Upper Similkameen est dans une salle de conférence du centre-ville de DC, se préparant pour une deuxième journée de réunions avec des fonctionnaires du département d’État, des bureaucrates, des diplomates et des membres du Congrès.

Se battre pour l’environnement est exactement ce que fait Allison, dont la Première nation de la Colombie-Britannique se trouve à seulement 80 kilomètres de la frontière canado-américaine, dans la capitale américaine au sein d’une délégation tribale de tout le nord-ouest du Pacifique.

Leur objectif est une alliance avec le Congrès et l’administration Biden qui, espèrent-ils, feront pression sur Ottawa dans un effort bipartite pour lutter contre le ruissellement minier toxique du nord de la frontière canado-américaine qui, selon eux, empoisonne leurs eaux.

Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique, ainsi que de l’État de Washington, de l’Idaho et du Montana, luttent depuis plus d’une décennie contre le sélénium et d’autres toxines qui s’infiltrent dans leur bassin versant à partir des exploitations minières de charbon dans la vallée d’Elk.

Le principal acteur de la région, Teck Resources, a déjà dépensé plus de 1,2 milliard de dollars pour tenter de résoudre le problème, avec des plans pour 750 millions de dollars de plus au cours des deux prochaines années, a déclaré le porte-parole Chris Stannell.

Le plan de qualité de l’eau d’Elk Valley, élaboré avec l’aide d’intervenants autochtones, de l’Agence américaine de protection de l’environnement, du gouvernement de l’État du Montana, du gouvernement de la Colombie-Britannique et d’Ottawa, n’est qu’une partie de la stratégie, a déclaré Stannell.

Teck décrit le plan comme “l’un des programmes de gestion et de surveillance de la qualité de l’eau les plus importants et les plus collaboratifs au monde”, aux côtés des efforts de traitement et d’atténuation de l’eau qui, selon la société, se sont déjà avérés efficaces.

Mais les niveaux de sélénium sont encore trop élevés, a déclaré Rich Janssen, chef du département des ressources naturelles des tribus confédérées Salish et Kootenai dans le Montana.

Janssen veut être clair : les groupes indigènes à Washington en ce jour n’essaient pas de mettre fin à l’exploitation minière dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, et ils ne s’intéressent pas non plus aux gros titres générés par les protestations ou les blocages.

Mais ils craignent que l’expansion ambitieuse de l’exploitation minière en Colombie-Britannique n’aggrave de manière exponentielle l’impact environnemental dans leurs territoires traditionnels, y compris l’Alaska, où les mines d’or et de cuivre à ciel ouvert menacent les stocks de saumon sauvage.

“Nous reconnaissons que Teck essaie de garder l’eau propre après l’avoir utilisée lors du traitement du charbon métallurgique, mais ils ne sont pas disposés à partager leurs données”, a déclaré Janssen.

«Avec tous les tests que nous effectuons en aval du côté américain, nous constatons des augmentations du sélénium. Ils ont déjà un impact sur nos eaux.

Pendant des années, l’objectif a été une référence, ou une enquête, sous les auspices de la Commission mixte internationale – l’organisme qui arbitre les différends et applique les termes du Traité bilatéral des eaux limitrophes de 1909.

Le Canada, cependant, traîne les pieds, a déclaré Janssen.

« Nous n’avons tout simplement pas l’impression que le Canada a vraiment été disposé à emprunter cette voie – ils nous ont en quelque sorte bloqués », a-t-il déclaré.

«Nous sommes donc ici pour continuer à faire pression sur nos responsables gouvernementaux pour encourager le Canada à se joindre à ce processus, qui, selon nous, est gagnant-gagnant pour tout le monde.»

La délégation a rencontré à DC la semaine dernière des législateurs démocrates et républicains d’Alaska, de Washington et du Montana, ainsi que des responsables du ministère de l’Intérieur et de l’Agence de protection de l’environnement.

Parmi eux se trouvait la représentante Suzan DelBene (D-Wash.), Qui faisait partie d’une coalition du Congrès du nord-ouest du Pacifique qui s’est plainte en 2019 d’une proposition minière controversée dans le cours supérieur de la rivière Upper Skagit en Colombie-Britannique.

Ces droits miniers ont été cédés plus tôt cette année dans le cadre d’un rachat de 24 millions de dollars financé en partie par la province, l’État de Washington et des groupes de conservation.

Le ruissellement minier en provenance du Canada est un “problème de préoccupation” permanent pour DelBene, a déclaré un porte-parole qui a confirmé vendredi que la réunion avait eu lieu mais n’a fourni aucun autre détail spécifique.

Les responsables de l’ambassade du Canada diraient seulement que leur rencontre avec la délégation mercredi impliquait “une discussion constructive sur les impacts de l’exploitation minière” et qu’ils “ont hâte de poursuivre cet engagement”.

En juin, à la suite de rencontres avec plusieurs tribus américaines, le département d’État a précisé sa position en réaffirmant son soutien à une référence conjointe pour enquêter sur l’impact transfrontalier de l’exploitation minière canadienne dans la région.

Un accord mutuel et bilatéral pour examiner la question “répondrait au besoin de recommandations impartiales et d’une communication transparente”, a déclaré le département dans un communiqué.

Cela « renforcerait également la confiance et forgerait une compréhension commune de cette question entre les gouvernements locaux, autochtones, étatiques, provinciaux et fédéral, ainsi que les parties prenantes et le public des deux pays ».

Le gouvernement fédéral élabore des règlements en vertu de la Loi sur les pêches dans le but d’atténuer l’impact potentiel des effluents miniers, a déclaré Samantha Bayard, porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada.

Cette approche “inclura l’établissement de normes nationales de base de qualité des effluents pour les substances nocives préoccupantes, y compris le sélénium”, a déclaré Bayard dans un communiqué.

En ce qui concerne la pollution transfrontalière, a-t-elle dit, Ottawa “envisage une variété d’options”.

Alors que la majeure partie de l’activité minière dans la région est relativement ancienne – charbon, or, argent et cuivre – les défenseurs de l’environnement craignent également une nouvelle frénésie d’extraction nord-américaine imminente, celle-ci à la recherche des minéraux critiques précieux et respectueux du climat qui sont maintenant durée de vie du carburant au 21e siècle.

Vendredi à Vancouver, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a publié le nouveau plan du Canada pour donner la priorité à l’extraction du lithium, du graphite, du nickel, du cobalt, du cuivre et des terres rares.

Les minéraux essentiels constituent une “opportunité générationnelle” pour le Canada, a déclaré Wilkinson, qui promet un “partenariat autochtone significatif et continu” dans la poursuite des “objectifs ambitieux de protection du climat et de la nature” du pays.

Mais le Canada doit s’occuper de l’ancien gâchis avant d’en commencer un nouveau, a déclaré Robin Irwin, chef du département des ressources naturelles d’Upper Similkameen.

“Avant de commencer à autoriser l’exploration et l’expansion de ces grandes mines à ciel ouvert, à quel moment allez-vous nettoyer ces centaines de dégâts qui ont été laissés”, a déclaré Irwin.

Des niveaux toxiques d’arsenic ont été détectés dans et autour de la petite communauté de Hedley, en Colombie-Britannique, où des dépotoirs à ciel ouvert de barils remplis de cyanure sont assis depuis des décennies sur les rives de la rivière Similkameen, a-t-elle ajouté.

“Les entreprises font faillite et les permis expirent, et il incombe maintenant à la Couronne de nettoyer ces sites”, a déclaré Irwin.

“Ces entreprises arrivent qui obtiennent un permis de la province, elles prennent tout ce qu’elles veulent du terrain, elles laissent une grande cicatrice et elles semblent n’avoir aucune responsabilité légale ou même morale pour l’assainissement de ces sites.”

James McCarten, La Presse Canadienne

