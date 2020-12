C’est un euphémisme fou de dire que cela a été une année étrange, mais Electrical Direct ajoute une tournure encore plus surréaliste aux choses en répertoriant sur son site Web un kit de sécurité pour la maison inspiré de Kevin McCallister de Home Alone.

Le kit, qui est en rupture de stock (et sera, j’imagine, à jamais en rupture de stock car il n’existe pas – du moins dans notre dimension) contient des éléments dont un Nerf Gun, une découpe de célébrité, un paquet de billes , Des boules de Noël (aïe) et une tarentule télécommandée.







Il comprend également (ou contiendrait, s’il existait, et encore une fois, nous devons souligner que ce n’est pas) certains éléments plus utiles, comme une caméra de sécurité, des interrupteurs de minuterie et un capteur de porte.

Electrical Direct souligne que, bien que les cambriolages à domicile aient considérablement diminué depuis le début du verrouillage, ils sont à nouveau en hausse depuis la fin de l’été. Et c’est vraiment le message important au cœur de ce conte de Noël.

Si vous faites partie des chanceux non-Tier 4 types qui vont être loin de chez eux à Noël, assurez-vous que votre maison est en sécurité.

À ce stade, nous devons vous avertir que la mise en place de pièges dans votre maison – y compris, mais sans s’y limiter, des chalumeaux faits maison – est dangereuse et très probablement illégale.

Un meilleur plan d’action est de s’assurer que tout est verrouillé, de demander à un voisin de passer et de vérifier les choses et d’installer les lumières pour qu’elles s’allument la nuit. Et, encore mieux que l’utilisation de minuteries, les prises intelligentes vous permettront d’activer n’importe quelle technologie « stupide » dans votre maison – d’une lampe à un train jouet – à distance, simplement en utilisant votre téléphone.

Cela vaut également la peine d’investir dans de bons produits de sécurité pour la maison. Si vous avez une caméra de sécurité intelligente dans une armoire que vous n’avez pas l’habitude d’utiliser, nous avons des conseils sur la façon de la configurer.

Et si vous n’en avez pas encore acheté, consultez notre tour d’horizon des meilleures caméras de sécurité intérieures et extérieures pour la maison.

Electrical Direct souligne que 76% des cambrioleurs entrent généralement par la porte d’entrée, ce qui peut vous surprendre. Vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil aux meilleures sonnettes intelligentes que nous avons testées, qui vous permettront de surveiller votre porte d’entrée à distance.

Dans tous les cas, oubliez le sac d’astuces de Kevin. J’attends le kit inspiré de John McClane, Die Hard « Faites en sorte que votre fête de Noël au bureau soit un succès ».

Envie de regarder Home Alone ou l’une de ses différentes suites ce Noël? Nous avons ce qu’il vous faut.