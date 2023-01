« Soyez clairs » : les militants syndicaux exhortent les députés à restituer les dons d’une entreprise mystérieuse

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer a été exhorté à s’assurer que les députés travaillistes restituent les centaines de milliers de livres reçues d’une entreprise mystérieuse qui est devenue l’un des plus grands donateurs de Westminster.

Le groupe de campagne Momentum a exigé que trois députés travaillistes – Yvette Cooper, Wes Streeting et Dan Jarvis – “avouent” leur lien avec MPM Connect et restituent l’argent accepté par l’entreprise.

Le groupe de pression de gauche, créé après que Jeremy Corbyn est devenu le chef, a également exhorté Sir Keir à s’engager dans une série de nouvelles mesures sordides pour “nettoyer la politique”.

Momentum exige que Sir Keir s’engage à nouveau dans toutes les mesures anti-sleaze énoncées dans le manifeste 2019 du Labour – y compris l’interdiction des dons des fraudeurs fiscaux, un nouveau registre de lobbying et la suppression des échappatoires sur l’utilisation de sociétés écrans dans les dons.

Le groupe de base de gauche a déclaré qu’il mobiliserait ses partisans pour faire pression sur Sir Keir en faveur des propositions. Une motion est également prévue pour que les partis travaillistes de circonscription (CLP) locaux soient adoptés.

Kate Dove, coprésidente de Momentum, a déclaré que les travaillistes devraient “mettre en pratique ce que nous prêchons” et se réengager à nettoyer “l’argent noir” canalisé vers la politique.

“Cela devrait commencer par Streeting, Cooper et Jarvis qui se rendent propres et rendent l’argent”, a-t-elle déclaré. “Mais cela ne devrait pas s’arrêter là – s’il veut vraiment rétablir la confiance dans la vie publique, Keir Starmer devrait s’engager à expulser complètement les intérêts des entreprises du financement politique.”

L’activiste a ajouté: “Keir Starmer a promis une nouvelle ère d’intégrité et de décence dans la vie publique – nous l’appelons à respecter cette norme élevée en s’engageant à nouveau dans des politiques qui nettoieront la politique, comme l’interdiction de l’utilisation de sociétés écrans pour canaliser l’argent noir dans la politique.

Il est apparu lundi que MPM Connect avait donné un total d’un peu plus de 345 000 £ à trois députés travaillistes – la secrétaire fantôme à l’intérieur, Mme Cooper (184 317 £), le secrétaire fantôme à la Santé, M. Streeting (60 900 £) et M. Jarvis (100 000 £).

La société était enregistrée dans un bureau du Hertfordshire sans site Web et, selon ses comptes, sans employés, a rapporté Sky News. Lorsque le radiodiffuseur s’est rendu dans ce bureau, une personne a dit qu’elle n’avait pas entendu parler de l’entreprise.

Le porte-parole de Mme Cooper a déclaré plus tard que MPM Connect était une société d’investissement dans le secteur de l’emploi détenue par Peter Hearn, “un homme d’affaires britannique et partisan de longue date des travaillistes”.

Ils ont ajouté qu’il avait “tout été entièrement déclaré et conforme à toutes les règles” et ont déclaré que l’entreprise était enregistrée auprès de leur “bureau comptable, comme cela est indiqué très clairement dans son entrée à la Companies House”.

M. Jarvis a publié une déclaration similaire et a déclaré que l’argent avait été utilisé pour aider à gérer ses bureaux à Barnsley et Westminster et “pour fournir un meilleur service à mes électeurs”.

Mais le député travailliste Jon Trickett, qui était ministre du Cabinet fantôme sous M. Corbyn, a déclaré: «Être transparent sur les sources des dons politiques est une première étape nécessaire. Le but ultime doit être d’arrêter complètement l’influence de l’argent privé.

Sir Keir a présenté un plan en cinq points pour nettoyer la politique – y compris une interdiction des seconds emplois avec des “exemptions très limitées”, créer des règles plus strictes sur les “dons des sociétés écrans” et une nouvelle commission d’éthique et d’intégrité.

La dispute survient alors qu’il est apparu que le Parti travailliste et Sir Keir ont accepté 380 000 £ d’un riche donateur qui a également financé les militants de Just Stop Oil et Extinction Rebellion (XR).

Le fondateur d’Ecotricity, Dale Vince, a donné 360 000 £ au parti et 20 000 £ à Sir Keir depuis les dernières élections, selon l’enquête Westminster Accounts de Sky News et Tortoise Media.

M. Vince a déclaré qu’il avait donné “des dizaines de milliers” à Just Stop Oil – le groupe d’activistes condamné par le dirigeant travailliste comme “erroné et arrogant” pour avoir organisé des manifestations perturbatrices qui ont interrompu la circulation.

“Nous avons atteint le point où descendre dans la rue est tout ce que nous avons”, a déclaré le donateur à Sky News. « Le sens du voyage [on climate change] est désastreuse, donc je comprends pourquoi ces organisations font ce qu’elles font.

Il est également apparu que le leader travailliste avait reçu le montant le plus élevé de dons personnels de tous les députés depuis la dernière élection – avec un peu plus de 752 000 £.

Rishi Sunak était deuxième sur la liste, recevant un peu plus de 546 000 £, juste devant l’ancien Premier ministre conservateur Liz Truss avec 537 000 £ et la chancelière fantôme du Labour Rachel Reeves avec 441 000 £.

Au milieu des inquiétudes quant à la provenance de l’argent qui entre dans Westminster, il est également apparu que les députés ont déclaré près de 5 millions de livres sterling de revenus extérieurs sans divulguer leurs clients finaux depuis 2019.

Près de 50 députés ont déclaré des revenus provenant d’intermédiaires tels que des consultants et des agences de parole sans expliquer qui a finalement payé pour leur travail.

Les comptes de Westminster ont également révélé que le siège social du fournisseur de haut débit IX Wireless – qui a donné plus de 138 000 £ aux députés conservateurs – avait fermé. L’un des deux membres du personnel vit aux Émirats arabes unis.