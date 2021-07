Soyez avec nous: la sécurité olympique «en alerte» alors qu’un ours brun a été repéré «en liberté» près du stade de softball quelques heures avant le premier match

Selon la police de Fukushima, un agent de sécurité du stade de baseball de Fukushima Azuma a aperçu un ours brun potentiellement mortel DEUX FOIS dans l’arène au cours des deux derniers jours – la dernière observation survenant quelques heures seulement avant le début prévu du match de softball entre les hôtes Japon et Australie.

La créature, qui est estimée à environ trois pieds de haut, n’a pas encore été capturée par les autorités malgré les efforts accrus pour contenir la menace avant le premier lancer du match d’ouverture olympique de mercredi.

« Un gardien a trouvé un ours à l’intérieur du parc sportif Azuma tôt le matin hier. Nous avons également reçu des informations similaires ce matin« , a déclaré un communiqué de la police de Fukushima aux médias japonais locaux.

« Nous n’avons pas pu trouver ou capturer l’ours, et bien qu’il n’y ait pas de spectateurs au stade, nous sommes en alerte et recherchons l’ours autour du site« , conclut le communiqué.

D’autres rapports en provenance du Japon indiquent qu’il y a eu plusieurs observations similaires au cours des semaines précédentes, avec des spéculations selon lesquelles cet ours – ou même une famille d’ours – pourrait être responsable.

Les équipes qui doivent concourir dans le stade en question auraient été informées des observations d’ours, et les autorités se sont engagées à être vigilantes pour d’autres observations avant et pendant les matchs.

L’ours est supposé être un ours brun Ussuri, une espèce qui est répandue au Japon et peut atteindre plus de deux mètres de haut, peut peser plus de 650 livres et a été vu voyager à une vitesse allant jusqu’à 30 miles par heure .

Le mois dernier, un ours brun sauvage a blessé quatre personnes lors d’une série de saccages à Sapporo, attaquant des personnes dans la rue et dans une caserne militaire avant de s’égarer sur une piste d’aéroport.

Et si les premiers rapports spéculent que l’ours qui a été cité au cours des dernières semaines près du stade de baseball de Fukushima Azuma est un mineur, les autorités craindront probablement que le grand frère ne se cache au coin de la rue.