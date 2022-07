Soyez à votre meilleur quand vous vous sentez mal

En fait, un étude 2015 ont constaté que l’exercice aérobique modéré peut aider à augmenter votre énergie et à améliorer votre concentration pendant le syndrome prémenstruel (SPM), et un étude 2018 ont constaté que 8 semaines d’exercice aérobique réduisaient les symptômes physiques du SPM tels que les maux de tête, les nausées et les ballonnements.

Selon Turner, la phase folliculaire est le moment idéal pour vraiment donner le meilleur de vous-même à votre entraînement. C’est parce qu’une augmentation des œstrogènes peut vous donner une sensation d’énergie, dit-elle.

Vous pouvez essayer un entraînement par intervalles à haute intensité, ou soulever des poids plus lourds et moins de répétitions, ou faire du cardio intense comme un cours de cyclisme.

Pendant l’ovulation, les œstrogènes culminent. Votre niveau d’énergie et votre clarté mentale sont au plus haut chaque mois, dit Sims. Cela en fait un bon moment pour une dernière poussée avant de changer de vitesse dans la phase suivante de votre cycle. Sims recommande des exercices de réaction, de levage avec un poids modéré et des répétitions plus élevées, et un cardio à haute intensité comme la course.

Lorsque vous entrez dans la dernière phase de votre cycle – la phase lutéale – votre niveau d’énergie sera probablement encore élevé, bien qu’il puisse chuter à mesure que vos règles approchent et que les niveaux d’hormones changent.

Cela en fait un bon moment pour passer à des activités aérobies modérées telles que l’utilisation d’un vélo elliptique, suivre un cours de Pilates ou soulever des poids plus légers pour un plus grand nombre de répétitions, dit Sims. La marche, l’aviron et le vélo sont également d’excellentes options, dit-elle.