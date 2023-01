Soyez à l’affût des émeus manquants à Kelowna

Bleu a sauté la clôture et s’est éloigné

Ne vous inquiétez pas si vous apercevez un émeu à Kelowna.

Tristyn Hay a posté sur Facebook disant que son animal de compagnie emu Blue avait sauté la clôture et était en liberté.

Blue a disparu depuis plus de 24 heures et ses traces ont été repérées pour la dernière fois dans la forêt derrière Aberdeen Hall.

Si vous apercevez l’oiseau, appelez le 250-862-7685.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

AnimauxÉmeuKelowna