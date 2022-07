Soyez à l’affût des aurores boréales ce soir

Il y a eu une vague d’activité sur le soleil ces derniers jours, ce qui signifie que nous aurons peut-être la chance de voir un bon spectacle d’aurores boréales ce soir.

Mercredi, le soleil a émis une vague de particules chargées qui, si elles atteignent la Terre et interagissent avec notre champ magnétique, pourraient donner un spectacle de lumière spectaculaire.

Notre soleil passe par un cycle de 11 ans où l’activité croît et décroît. Actuellement, nous sommes dans une période d’activité accrue où le soleil produit plus de taches solaires, des zones relativement plus fraîches à la surface du soleil.

Mais parce que le soleil – qui a un champ magnétique incroyablement puissant – n’est pas une masse solide et que différentes parties tournent à des vitesses différentes, les champs magnétiques autour de ces taches solaires peuvent parfois s’emmêler puis se briser spontanément, produisant une éruption solaire. Ces éruptions peuvent perturber les transmissions radio ici sur Terre.

Cette image montre plusieurs taches solaires sur la surface du soleil vendredi. Les chiffres indiquent les groupes suivis par les scientifiques de la météo spatiale. (Spaceweather.com/NASA)

Souvent, ces éruptions solaires sont suivies de ce qu’on appelle une éjection de masse coronale (CME), où des particules chargées éclatent rapidement et sont emportées par le vent solaire.

Si la Terre se trouve sur son chemin, les particules peuvent perturber notre champ magnétique, le repoussant jusqu’à ce qu’il se brise et que les particules soient canalisées vers les pôles.

Mais tous les CME ne donnent pas lieu à de grands spectacles d’aurores boréales, également appelées aurores boréales.

Par exemple, il y a quelque chose appelé un ovale auroral autour des pôles nord et sud. La distance au sud où les aurores peuvent être vues dépend de quelques facteurs, notamment la vitesse et la force des particules, ainsi que le fait que l’ovale s’incline ou non vers le sud (pour ceux de l’hémisphère nord).

Comment et quand

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis Centre de prévision de la météo spatiale il y a un risque d’orage géomagnétique modéré vendredi soir.

Ce graphique montre les prévisions géomagnétiques du 22 juillet au 24 juillet. (Chris Ratzlaff)

Il y a un débat sur la question de savoir si nous aurons ou non une tempête suffisamment puissante pour être vue à des latitudes plus basses, par exemple, dans certaines parties du sud de l’Ontario et dans le nord des États-Unis.

L’activité géomagnétique est mesurée sur ce qu’on appelle un indice Kp. Plus le nombre est élevé, plus les aurores ont de chances d’être visibles à des latitudes plus basses. Certains observateurs d’aurores prédisent un indice Kp de 8 ou 9 – ce qui est assez élevé – tandis que d’autres pensent qu’il ne sera pas si puissant.

C’est parce que l’éruption solaire associée au CME était modérée et pas si puissante.

Je suis d’accord. La NASA & Les prédictions de la NOAA #solarstorm semblent terriblement étranges étant donné la petite région source, la faiblesse globale de l’EIT vague et obscurité de la signature du coronographe plein halo. Je serai surpris s’il en résulte un Kp 8-9. L’éruption associée n’était qu’une éruption C5.6. https://t.co/co9I52zA9Z —@TamithaSkov

Quoi qu’il en soit, si le ciel est clair ce soir, vous devriez toujours être à l’affût.

La meilleure façon de les voir est de se diriger vers un endroit sombre avec une vue décente vers le nord. Le soleil ne se couche que tard dans la soirée, vous devrez donc peut-être attendre qu’il fasse assez noir.

Pour les voir depuis une ville polluée par la lumière comme Toronto ou Montréal, cependant, l’indice Kp devra être assez fort, comme un 9 ou 10, ce qui n’est pas impossible.

Parfois, s’il s’agit d’une faible tempête, les aurores ne sont tout simplement pas visibles à l’œil nu. Cependant, étant donné que les appareils photo peuvent laisser leurs obturateurs ouverts pour des expositions plus longues, vous pouvez essayer de configurer un appareil photo sur un trépied et prendre une exposition de 10 à 20 secondes réglée sur 800 ISO pour voir s’ils sont là, mais tout simplement pas visible pour vous.

Pour les mises à jour, il existe de nombreuses applications gratuites comme Northern Light Aurora Forecast et My Aurora Forecast & Alerts où vous pouvez garder un œil sur l’indice Kp en temps réel.

Vous pouvez également visiter des sites Web comme Spaceweather.com et EspaceMétéoEn Direct.

Et si les prévisions ne se concrétisent pas, ne vous inquiétez pas : le soleil vient tout juste de commencer sa phase maximale, il y aura donc probablement encore quelques années d’activité solaire accrue et d’aurores boréales.