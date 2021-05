Souvenons-nous des morts en ce Memorial Day – The Right Scoop

Aujourd’hui est le jour où nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour l’Amérique, sa liberté et son peuple. Il y a eu de nombreuses guerres au cours des siècles où des soldats courageux ont combattu et sont morts pour l’Amérique, de la guerre révolutionnaire à la guerre civile, aux guerres mondiales massives et celles au Vietnam et en Corée, jusqu’aux guerres actuelles en Irak, en Afghanistan. , et d’autres endroits. Il y a eu beaucoup de sang versé pour notre pays, pour les idéaux américains qui nous sont chers, et nous ne devons jamais oublier ces hommes et ces femmes.

Le président Trump a publié un message du Memorial Day et je voulais le poster ici, longtemps avec quelques autres:

INBOX – Déclaration du Trump Memorial Day. pic.twitter.com/bvnFYcTbRC – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 31 mai 2021

Que Dieu bénisse les braves hommes et femmes qui ont donné leur vie pour notre nation. Et que Dieu continue de bénir les États-Unis d’Amérique! #Jour commémoratif pic.twitter.com/Ds4wtadC3y – Sénateur Ted Cruz (@SenTedCruz) 31 mai 2021