Souvenirs perdus de Balbir Singh Sr: la recherche de la famille continue

“Dans votre vieillesse, vous voulez pouvoir tirer le bonheur de regarder ce que vous avez accompli dans votre vie”, avait dit un jour la légende du hockey Balbir Singh Sr à propos de ses souvenirs manquants.

Au cours des 10 dernières années, les membres de sa famille n’ont ménagé aucun effort pour retrouver ses souvenirs, dont il avait fait don en 1985 à la Sports Authority of India.

L’un des plus grands joueurs de hockey indiens qui a remporté trois médailles d’or olympiques au cours d’une brillante carrière, Singh est décédé en mai 2020 après avoir lutté contre de multiples problèmes de santé.

Ses souvenirs manquants comprenaient un blazer olympique, des médailles et des images rares. Il a été donné au SAI pour un projet de musée qui n’a jamais vu le jour.

“Lorsqu’il était persuadé, il comparait la douleur de leur perte au décès d’un membre proche de la famille”, a déclaré le petit-fils maternel de Singh, Kabir, à PTI ici dimanche, rappelant comment la famille est passée de pilier en poste au cours des 10 dernières années.

La famille dit avoir appris que les objets manquaient lorsque le Musée olympique du Comité international olympique a voulu que le blazer des Jeux de Melbourne fasse partie de l’exposition officielle des Jeux olympiques de Londres en 2012. Là, il a été honoré comme l’une des 16 icônes olympiques dans toutes les disciplines en 116 ans des Jeux olympiques modernes.

“C’est à ce moment-là que nous avons contacté SAI pour obtenir ce blazer car Nanaji (Balbir Sr.) n’avait rien avec lui à Londres à part des médailles olympiques. Mais les responsables de l’ISC ont déclaré qu’ils ne savaient pas où se trouvait le trésor », a déclaré Kabir.

Ces articles faisaient partie de notre patrimoine sportif national, a-t-il ajouté.

Un groupe d’avocats de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana a déposé de nombreux RTI au bureau de l’ISC à New Delhi et à l’Institut national des sports (NIS), Patiala, qui ont révélé que les articles avaient bien été reçus par ces autorités de Singh.

“Nous avons également la coupure de presse originale avec une photo de la passation de pouvoir en 1985. Si nous ne l’avions pas fait, ils auraient continué à nier que le trésor national de l’histoire sportive de notre pays ait jamais été donné”, a-t-il déclaré.

Kabir a déclaré qu’après la mort du grand joueur de hockey, différentes autorités avaient donné l’assurance que l’affaire ferait l’objet d’une enquête approfondie.

Enfin, une FIR a été enregistrée il y a trois ans au poste de police des lignes civiles de Patiala par l’Institut national des sports.

“Il a été confié à un sous-inspecteur adjoint de la police pour enquête”, a déclaré Kabir, ajoutant qu’aucun progrès réel n’avait eu lieu.

«En septembre 2021, nous avons approché le DIG de Patiala Police Range, Gurpreet Singh Toor, avec la demande qu’une équipe d’enquête spéciale de la police du Pendjab soit mise en place à laquelle l’affaire pourrait être transférée.

«La demande spécifique d’un SIT était due au fait que, selon la loi, un SIT est également habilité à mener des enquêtes en dehors des frontières de l’État. Nous lui sommes reconnaissants que la demande de SIT ait été approuvée et qu’un SIT de trois membres dirigé par le Dr Mehtab Singh (IPS) d’alors SP – Investigations (Patiala) ait été constitué », a déclaré Kabir.

“Cependant, c’était la dernière bonne nouvelle, le SIT constitué en septembre 2021 n’a jusqu’à présent même pas visité notre domicile à Chandigarh pour enregistrer nos déclarations ou enregistrer les réponses RTI reçues”, a-t-il déclaré.

“Je ne nierai pas que c’est incroyablement frustrant, mais je n’abandonnerai pas.”

Il a déclaré que la famille avait demandé une réunion avec le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, pour voir si une enquête limitée dans le temps pouvait être menée.

“Je suis sûr qu’une enquête appropriée menée par une force de police professionnelle aidera à résoudre l’affaire. Sinon, nous frapperons aux portes du système judiciaire », a déclaré Sushbir Kaur, la fille de Singh.

Kaur, l’épouse d’un officier décédé de l’armée de l’air, a déclaré “tant que je serai en vie et que mon fils après cela, nous continuerons à chercher des réponses”.

Kaur a déclaré qu’il est inimaginable que des choses aussi précieuses puissent être perdues.

“C’est le traitement qu’il reçoit dans son pays, qu’il a été volé et il n’y a pas de réponses à cela. Personne n’est tenu pour responsable ?

“Manquant signifie un ou deux articles, si tout ce qui appartient à un joueur disparaît, cela pointe un doigt très fort vers un complot. La presse, le peuple ou le gouvernement doivent trouver les réponses.

« Comment et pourquoi cela a-t-il été fait ? Ce n’est pas une réponse directe », a-t-elle déclaré.

