Le chef du bataillon Algonquin/Lake in the Hills Fire District, Chris Bremmer, incline la tête pendant un moment de silence lors d’une cérémonie commémorative du 11 septembre, le dimanche 11 septembre 2022, au poste 1231 de la Légion américaine, desservant Lake in the Hills et Algonquin , au 1101 W. Algonquin Road à Lake in the Hills. La cérémonie comprenait une minute de silence à 10 h 01, une salve de 21 coups de canon et des claquements. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)