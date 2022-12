Souvenir d’un massacre macabre cultuel enfoui dans la jungle guyanaise

Portrait du chef de culte américain et fondateur du Peoples Temple (anciennement connu sous le nom de Peoples Temple of the Disciples of Christ) Jim Jones en 1976. Il a contraint ses partisans à se suicider.

Le révérend-gourou américain Jim Jones a contraint ses partisans à se suicider en tant qu ‘”acte révolutionnaire”.

Les ex-membres affirment qu’il y avait consommation de drogue et esclavage sexuel dans la secte.

Certains habitants disent qu’ils préféreraient que le massacre soit oublié car il “a mis la Guyane sur la carte pour de mauvaises raisons”.



Au plus profond de la jungle guyanaise, seuls un panneau et une plaque indescriptible rappellent une colonie de culte où l’un des meurtres-suicides de masse les plus terrifiants de l’histoire moderne a eu lieu il y a près de cinq décennies.

“Bienvenue au Temple du Peuple”, lit le lettrage vert sur un panneau au-dessus d’un chemin de terre rouge annonçant l’entrée de ce qui était autrefois Jonestown, une utopie de la jungle devenue cauchemar, où 914 adultes et enfants sont morts le 18 novembre 1978.

Ils étaient les partisans du révérend-gourou américain Jim Jones, qui les a contraints à se suicider, exhortant les parents à donner du poison à leurs enfants, tandis que d’autres ont été abattus en tentant de fuir ou forcés à boire le liquide mortel.

Le carnage a mis en évidence le pouvoir manipulateur que les chefs de secte exercent sur leurs partisans, et ceux qui vivent à proximité sont déchirés entre vouloir passer à autre chose et souhaiter que le site puisse servir de leçon sur ce qui n’a pas fonctionné.

“Il n’y a vraiment rien à voir, à moins que l’endroit ne soit nettoyé, et vous verrez ce qui reste au sol en termes de vieux véhicules, de tracteurs et d’autres choses”, a déclaré Fitz Duke, qui vit dans le village voisin éloigné de Port Kaituma. .

Il avait 31 ans lorsque le massacre s’est produit, et il se souvient de la présence de Jones et de sa suite de pauvres Afro-Américains, qui ont travaillé dur pour nettoyer la jungle alors qu’ils construisaient ce qui devait être une colonie socialiste et autosuffisante sur environ 1 500 hectares dans au milieu de nulle part.

“Ils avaient un très bon système agricole”, a déclaré Duke, ajoutant que les villageois locaux travaillaient souvent pour la communauté.

“Ils avaient beaucoup de bétail. Ils étaient presque autosuffisants en termes de nourriture pour eux-mêmes. Nous avions l’habitude de leur rendre visite souvent. Ils avaient un très bon orchestre, beaucoup d’instruments”, a-t-il ajouté.

LIRE | Un survivant de la fusillade de masse aux États-Unis dépose une plainte de 50 millions de dollars contre Walmart

Cependant, alors que la communauté était présentée comme un paradis sur terre non raciste et non sexiste, elle était dirigée d’une main de fer par Jones et ses collaborateurs.

D’anciens membres de la secte ont fait état de consommation de drogue, de faim et d’esclavage sexuel, affirmant que Jones forçait ses partisans à travailler de l’aube au crépuscule, six jours par semaine.

“Vous ne pouviez pas simplement aller et venir comme vous le souhaitez”, a déclaré Duke.

“Ils avaient une énorme tour pour voir directement sur la route principale. Et ils avaient toujours des hommes là-haut pour regarder avec leurs jumelles.”

Il a dit que les gardes de Jonestown avec “des armes plus grosses que la police” avaient l’habitude de fouiller les voitures, et une fois ont arrêté une voiture de police, leur disant “ce n’était pas la Guyane, c’était Jonestown”.

– Des centaines de “lavage de cerveau” –

Après des plaintes aux États-Unis concernant les conditions de vie dans la communauté, le membre du Congrès Leo Ryan s’est rendu à Jonestown le 17 novembre 1978 pour enquêter.

Un jour plus tard, alors qu’il s’apprêtait à monter à bord d’un avion pour rentrer chez lui, Ryan a été abattu sur le tarmac par les hommes de Jones, qui ont également tué trois journalistes et un membre de la secte qui voulait partir.

Pour Jones – qui avait depuis longtemps averti ses partisans d’un assaut imminent du gouvernement américain et organisé des séances au cours desquelles eux et leurs enfants avaient bu du faux poison – il n’y avait pas de retour en arrière.

Il a dit à ses partisans que Ryan était un agent de la CIA et que les Marines américains se préparaient à attaquer la communauté.

Un enregistrement de 45 minutes trouvé près de son corps révélera plus tard comment il a incité ses partisans à se suicider dans ce qu’il a qualifié d'”acte révolutionnaire”.

Duc a ajouté :

C’est toujours une merveille pourquoi et comment un homme a pu faire subir un lavage de cerveau à tant de centaines de personnes comme ça.

Quarante-quatre ans plus tard, seule une dalle blanche dans la prolifération portant les mots “à la mémoire des victimes du massacre de Jonestown” témoigne de ce qui s’est passé sur le site.

Le panneau à l’entrée de la communauté a été mis en place pour remplacer l’ancienne version quelque temps après les événements.

– ‘Un mauvais souvenir’ –

Duke fait partie de ceux qui préféreraient que le massacre soit oublié.

“J’ai l’impression que cela a vraiment fait du mal à notre pays. Cela a mis la Guyane sur la carte pour de mauvaises raisons. Ils devraient s’en débarrasser. Ils devraient donner la terre aux agriculteurs pour qu’ils la cultivent”, a-t-il déclaré.

Les autorités locales n’ont pas souhaité s’exprimer sur le massacre.

Bulletin du quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

Cependant, la responsable de l’opposition à Port Kaituma, Tiffnie Daniels, 31 ans, a déclaré qu’elle aimerait voir le site devenir un lieu où les visiteurs pourraient “comprendre ce qui s’est passé”.

“Il n’y a qu’un monument et la jungle. Mais, si les enfants veulent étudier ça, ou si les gens veulent visiter un site touristique, il n’y a rien”, a-t-elle ajouté.

“Oui, c’est un mauvais souvenir, mais c’est aussi de l’histoire.”